LEB Oro «Dominar el rebote ante un equipo como GBC es un signo de nuestro DNI» Pin se mostró satisfecho con los suyos. / Fermín Rodríguez Pablo Pin elogió el primer tiempo del Covirán y la posterior «capacidad de sufrir» de su equipo dentro de unos «altibajos lógicos a estas alturas» JOSÉ MANUEL PUERTAS Granada Domingo, 29 septiembre 2019, 03:01

A la conclusión del partido ante el Delteco GBC, el técnico local Pablo Pin quiso subrayar «el trabajo colectivo», recordando que «nos enfrentábamos a uno de los mejores equipos de la Liga y hemos sido capaces de ser muy sólidos atrás pudiendo mantener la distancia cuando no hemos estado finos en ataque». Igualmente, el granadino alabó la «capacidad de sufrir» del Covirán cuando los donostiarras amenazaron con la remontada en el último cuarto.

Pin se mostró muy satisfecho con el arranque del partido de los suyos. «En el primer tiempo hemos estado muy bien a nivel ofensivo y defensivo, encontrando tiros abiertos», señaló, si bien no eludió que «la segunda parte ha sido lo contrario, ellos han subido la intensidad con mucho contacto físico y nos ha costado adaptarnos a ese nivel». De esa forma, el entrenador rojinegro afirmó que «es un partido para aprender a estar positivos y tener paciencia con el equipo».

Sobre los problemas al inicio del último periodo, cuando el Delteco llegó a colocarse a sólo seis puntos, Pin argumentó que «había un quinteto con Manu Rodríguez y Joan Pardina, que no son grandes manejadores de balón, por lo que luego hemos optado por jugar con dos bases y Kapelan». En todo caso, el técnico reconoció que «es normal a estas alturas de temporada que haya estos altibajos».

Por otro lado, sobre el criterio arbitral, aunque reconoció que «es complicado pitar», quiso hacer hincapié en alguna acción. «Hay una falta de Bortolussi que se le meten debajo cuando está en el aire y obviamente él no puede desaparecer», recordó, valorando igualmente que «si me pitan tres faltas de ataque por jugar duro no tengo ningún problema». En la misma línea, el nazarí se mostró orgulloso por la clara ventaja de los suyos en el rebote, –47 por 38– «ante un equipo muy grande, en lo que valoró como una muestra de que ya se va viendo nuestro DNI», destacando «los rebotes finales de Bortolussi, cuando parecía que medía 2'30, y el partido de David Iriarte, que en 15 minutos ha hecho 8 puntos y 7 rebotes». Igualmente, elogió el rendimiento de Earl Watson, que firmó 6 puntos y 8 rebotes en once minutos y al que, según Pin, «no se le puede negar que se deja la vida en la pista».

Otra de las claves del partido estuvo en la defensa sobre John Dee, anotador compulsivo del GBC que se quedó en 7 puntos con un 4 de 13en tiros de campo. Sobre ello, Pin destacó «la defensa de 'Carlinhos' que pese a no estar físicamente al 100% tiene la inteligencia para forzarle malos tiros», así como «el buen trabajo sobre él de Carlos Corts y también las ayudas de los pivots». En definitiva, volvió a aludir al «gran trabajo de todos, como debe ser».

Por último sobre el canadiense Diego Kapelan, al que el equipo buscó con insistencia al inicio del encuentro, Pin declaró que «sabemos que él necesita tener el balón para sentirse a gusto y tiene que tener un proceso para encontrarse». Así, aunque «no ha estado fino en el tiro» al menos «se va con buenas sensaciones tras meter alguna canasta importante al final», concluyó.