Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Ramón Díaz, desesperado. acb/ C. Castro
Quinta derrota

Disfrazados por 'Halloween' de pollos sin cabeza

El Covirán firma un partido nefasto en Lugo, presa de un ataque que no se encuentra y una defensa que flaquea.

Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:37

Comenta

El partido del Covirán Granada en el Pazo dos Deportes de Lugo será recordado con los años dentro del libro de los horrores del baloncesto ... granadino. Tras cinco minutos en los que parecía que el duelo podía ir por otros derroteros (10-10), el equipo rojinegro estuvo fantasmagóricos en los ocho siguientes, en los que el Breogán granjeó la mayor ventaja de su historia en un cuarto (38-14 en el primero), anotando 9 de sus 12 intentos triples iniciales y disfrutando de momentos de auténtico 'showtime' en los que los jugadores visitantes corrían como pollos sin cabeza por la cancha, presos de un doloroso desconcierto. La sangría llegó a un esperpéntico 47-18 en el minuto 13, cuando los rojinegros apenas sumaban cuatro faltas, como si aceptaran resignados el bochorno sin ni siquiera ser capaces de soltar un mandoble resignado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido grave un joven de 30 años tras recibir dos puñaladas en la Fuente de las Batallas
  2. 2 Huevazos y desvío de líneas de autobús durante la noche de Halloween en Granada
  3. 3

    Detenido un hombre tras provocar altercados en un local de la calle Ganivet
  4. 4 A prisión la mujer que hirió de gravedad a una joven de 17 años con una navaja en Carretera de la Sierra
  5. 5 Un detenido en Granada envuelto en una red nacional de venta ilegal de medicamentos por internet
  6. 6

    «Este es el camino, seguimos en descenso, pero no me preocupa»
  7. 7 Herido grave un joven de 30 años tras recibir dos puñaladas en la Fuente de las Batallas
  8. 8 Calor y Café organiza su almuerzo solidario para alimentar a miles de niños en Kenia
  9. 9

    Sonya Keefe y la resistencia defensiva dan el triunfo al Granada Femenino
  10. 10 Le piden siete años y medio de prisión tras retener a una mujer en su domicilio de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Disfrazados por 'Halloween' de pollos sin cabeza

Disfrazados por &#039;Halloween&#039; de pollos sin cabeza