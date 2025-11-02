Disfrazados por 'Halloween' de pollos sin cabeza

Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:37 | Actualizado 00:57h. Comenta Compartir

El partido del Covirán Granada en el Pazo dos Deportes de Lugo será recordado con los años dentro del libro de los horrores del baloncesto ... granadino. Tras cinco minutos en los que parecía que el duelo podía ir por otros derroteros (10-10), el equipo rojinegro estuvo fantasmagóricos en los ocho siguientes, en los que el Breogán granjeó la mayor ventaja de su historia en un cuarto (38-14 en el primero), anotando 9 de sus 12 intentos triples iniciales y disfrutando de momentos de auténtico 'showtime' en los que los jugadores visitantes corrían como pollos sin cabeza por la cancha, presos de un doloroso desconcierto. La sangría llegó a un esperpéntico 47-18 en el minuto 13, cuando los rojinegros apenas sumaban cuatro faltas, como si aceptaran resignados el bochorno sin ni siquiera ser capaces de soltar un mandoble resignado.

Lo cierto y verdad es que, en menos de un cuarto y medio, el partido estaba visto para sentencia. Por mucho que el Covirán tirara de orgullo antes del descanso y llegara a ponerse a 13 tras el mismo, aquello no fue más que un espejismo pues, cada vez que el 'Breo' pisó el acelerador, volvió aumentar su ventaja. Al final fueron 15 los triples, cortándose la progresión, pero en la segunda mitad fueron innumerables los '2+1', como otra muestra de la enorme flacidez atrás del Covirán. Son solo cinco jornadas, pero empieza a haber motivos para encender alguna luz roja en un equipo que en ataque no se encuentra y en defensa está resultando un juguete en manos rivales. En Lugo, otros 95 en contra.

