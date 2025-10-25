Directo | Força Lleida - Covirán Granada
Los de Ramón Díaz buscan en tierras catalanas el primer triunfo de la temporada
Sábado, 25 de octubre 2025, 17:55
18:00
Diagne de principio revela que tiene sus problemas superados.
18:00
El cinco inicial de los morados lo forman Batemon, Agada, Jiménez, Ejim y Diagne mientras que Ramón Díaz alinea al clásico cinco con Rousselle, Thomas, Valtonen, Bozic y Hankins.
17:56
Muy aplaudido el ala-pívot croata, que hizo una gran campaña en el Lleida y fue MVP de la liga adriática.
17:55
Otro de los protagonistas es Luka Bozic, que militó en las filas ilerdenses la pasada campaña y regresa a Barris Nord ahora como rival.
17:55
Por el Hiopos Lleida tampoco hay bajas, salvo las molestias físicas que sembraron la duda del pívot Diagne, que calentó con normalidad.
17:54
El alta significa la ausencia del norteamericano Micah Speight, que fue uno de los descartes junto al capitán Pere Tomàs y al que se le busca equipo.
17:54
La principal novedad de los granadinos está en la incorporación del base Lluís Costa, que regresó a Granada tras su paso por La Laguna Tenerife.
17:53
Buenas tardes. El Covirán busca su primera victoria en la difícil pista de Barris Nord.
