Directo | Covirán Granada - Real Madrid

Por parte del Real Madrid, Sergio Scariolo cuenta con Okeke como extracomunitario, por lo que descartó a Len y Gaby Deck, también a su compatriota Facu Campazzo, todo un alivio no padecer al base internacional argentino, al que cuida el exseleccionador nacional tras haber jugado hace dos días frente al Zalgiris. El Real Madrid ganó a la revelación lituana pero por los pelos: 100-99. La sorpresa es el joven Almansa.