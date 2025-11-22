Directo | Covirán Granada - Real Madrid

Secciones
Sábado, 22 de noviembre 2025, 17:57
18:21
Sergio Llull asume los galones del oficio en el final del primer cuarto y los triples de Kljajic palina al 29-31, inspirado el montenegrino.
18:18
Ya llega el testigo en la dirección, sale Rousselle, y Burjanadze completa la rotación del todo.
18:17
Costa resiste en pista ya frente a Andrés Feliz, Díaz pide tiempo para calmar tras rebote ofensivo de Hezonza al tiro fallado por Lyles. 21-26.
18:15
Babatunde, Kljajic y Edu Durán, primeros cambios de Ramón Díaz. Tercer triple de Costa, está sembrado. Empate a 19 que rompe el increíble Llull.
18:13
El base barcelonés frena el intento de estirón madridista en el marcador, con triple de réplica al de Okeke. Y también responde a Maledon. 16-19.
18:10
El Palacio está prácticamente lleno, todavía entran aficionados rezagados.
18:09
Mucho acierto en ataque, el Madrid suma cada vez que llega, con Hezonza o Maledon, pero también el Covirán por la valentía de Bozic y Costa pese al gigante Edy Tavares. 9-14, en el ecuador del primer cuarto.
18:06
El Real Madrid, pronto por delante y con facilidad en el poste bajo, 2-8 con dos canastas por barba de Tavares y Okeke, que dejó a Hezonza emparejado con Valtonen en el perímetro.
18:02
Y quizá foguee a Izan Almansa.
18:01
Scariolo dice que Kramer está de capa caída, el viejo zorro 'azurro' quiere estimularle, está claro.
18:00
Hankins regresa al cinco inicial, con Costa, Thomas, Valtonen y Bozic. En cuanto al Real Madrid, Maledón con el timón, Kramer y Okeke en las alas, más Hezonza y Tavares por dentro.
17:58
Homenaje a María Pérez, la atleta campeonísima de Orce, recibe una camiseta del Covirán de manos del presidente Óscar Fernández-Arenas.
17:56
También figuran en el cuerpo de asistentes de los de Concha Espina, los fisioterapeutas David Urbano, que el entrenador italiano arrebató al Barça, y Manu Muñoz, hijo del célebre Juanjo, apodado 'mano de santo' por su capacidad para recuperar lesiones en las épocas del CB Granada y Oximesa. Dos granadinos en la élite deportiva gracias a su profesionalidad.
17:56
En las filas de los visitantes, caras conocidas como el exalero alemán David Kramer, campeón del mundo pero descubrimiento del Covirán, y que maduró en la Laguna Tenerife. Scariolo dijo de él en la previa que pasa por una mala racha de tiro. A ver hoy.
17:56
En Liga Endesa, en cambio, los merengues están más entonados, con una sola derrota, que llegó ante Baskonia, muy apretada, en la segunda jornada. Desde entonces encadenaron cinco victorias seguidas, para encaramarse en la cabeza junto al Valencia, para compartir el liderato con una derrota, que los taronjas encajaron precisamente en Granada.
17:55
Por parte del Real Madrid, Sergio Scariolo cuenta con Okeke como extracomunitario, por lo que descartó a Len y Gaby Deck, también a su compatriota Facu Campazzo, todo un alivio no padecer al base internacional argentino, al que cuida el exseleccionador nacional tras haber jugado hace dos días frente al Zalgiris. El Real Madrid ganó a la revelación lituana pero por los pelos: 100-99. La sorpresa es el joven Almansa.
17:54
Ramón Díaz deja fuera de la convocatoria de nuevo al pívot Ivan Aurrecoechea, que sufrió un virus y no se vistió de corto en Fontajau. Esto permite a Pere Tomàs volver a sentarse en el banquillo de los granadinos.
17:53
Buenas tardes. El Covirán tiene que medirse al Real Madrid para cerrar un ciclo de duros adversarios en el Palacio de los Deportes, con el poderoso rival blanco tras Valencia, Baskonia y Joventut.
Covirán Granada
RMC
Tiros de 3
75.0%
25.0%
Tiros de 2
33.3%
66.7%
Tiros libres
16.7%
83.3%
Rebotes
38.5%
61.5%
|Sergio Llull
|RMC
|10
|Chuma Okeke
|RMC
|7
|Theo Maledon
|RMC
|6
|Jovan Kljajic
|Covirán Granada
|6
|Walter Samuel Tavares
|RMC
|4
|Theo Maledon
|RMC
|3
|Jonathan Rousselle
|Covirán Granada
|1
|Mario Hezonja
|RMC
|1
|Walter Samuel Tavares
|RMC
|1
|Babatunde Olumuyiwa
|Covirán Granada
|1
|Elias Veikko Juhani Valtonen
|Covirán Granada
|2
|Walter Samuel Tavares
|RMC
|1
|Eduardo Durán Ruíz
|Covirán Granada
|1
|Theo Maledon
|RMC
|1
|Matthew Thomas
|Covirán Granada
|1
|Babatunde Olumuyiwa
|Covirán Granada
|1
|Mario Hezonja
|RMC
|1
|Luka Bozic
|Covirán Granada
|1
|Chuma Okeke
|RMC
|1
|Jonathan Rousselle
|Covirán Granada
|0
|Chuma Okeke
|RMC
|2
|Usman Garuba
|RMC
|1
|Jovan Kljajic
|Covirán Granada
|1
|Mario Hezonja
|RMC
|1
|Andres Rafael Feliz Sarita
|RMC
|1
