En directo | Covirán Granada - Baskonia
Sigue al minuto la vuelta de Pablo Pin al Palacio en el banquillo vitoriano
Domingo, 19 de octubre 2025, 17:58
18:21
Luwawu-Cabarrot siguió en su momento dulce de tiro y al Covirán le volvió a costar un mundo el tiro exterior. 17-27.
18:19
Restaron tres minutos de cuarto, momento en que Díaz sacó a Speight, Kljajic, Babatunde y Burjanadze, con solo Valtonen de los hombres de principio.
18:16
Acto seguido, Sedekerskis y Joksimovic completaron los relevos, un triple de éste más el anterior de Luwawu-Cabarrot lanzó al equipo de Gazteiz en el marcador al 8-16, primer hueco serio.
18:11
Galbiati realizó rotaciones con rapidez, a los tres minutos, con Spagnolo, Luwawu-Cabarrot y Diop, manteniendo a Villar de dos, buscó manejar el balón y velocidad con dos bases.
18:08
El Covirán palió el mal inicio con la aparición de Thomas, para el 6-9, pero tuvo los primeros problemas cerca del aro con Diakite.
18:07
Los quintetos iniciales, formados por Rousselle, Thomas, Valtonen, Bozic y Hankins por los locales y el de los vitorianos con Nowell, Villar, Diallo, Frisch y Diakite.
18:05
A esas tres ausencias se sumó la del pívot Samanic a última hora debido a un resfriado. Por tanto solo nueve de los trece senior. Y con el base Kobi Simmons, que estuvo en el punto de mira del Covirán hace tiempo, a punto de aterrizar en Vitoria, director en pista que tendrá un contrato de dos meses, el tiempo previsto para la recuperación de Forrest.
18:04
Los granadinos tuvieron la obligación de sumar ya en la tercera jornada de la Liga Endesa y con la plantilla al completo.
Esta vez Ramón Díaz se decantó por Edu Durán en el descarte, por lo que Pere Tomàs completó el róster de doce jugadores. En cambio, Paolo Galbiatii tuvo que tirar de jugadores del segundo equipo, al estar fuera de combate el base Trent Forrest y los exteriores Marcus Howard y Rodions Kurucs.
18:04
El Covirán recibe a un Baskonia muy mermado por las lesiones, con cuatro bajas, algo cansado por la doble jornada de Euroliga y en horas de depresión tras las derrotadas encajadas con el París y Partizan.
18:04
El Covirán vuelve al rojo, estrena la camiseta de Saiko.
17:58
Presentación de los equipos.
17:58
El pabellón no se va a llenar. Quedaron mil entradas en taquilla. Sigue público entrando.
17:57
Con el dorsal 409, sus partidos en la ACB, se sube la camiseta de Pin al techo del Palacio. Acompaña a las de Jesús Fernández, Pablo García e Iñaki Iriarte.
17:56
Enorme ovación de los aficionados, con más de tres cuartos de entrada.
17:55
Homenaje a Pablo Pin en el parqué del Palacio. Recibe una camiseta de manos del presidente Óscar Fernández-Arenas y otra gigante es desplegada en el suelo, rodeado de amigos y exjugadores del club granadino.
17:54
Buenas tardes, el Covirán se enfrenta al Baskonia en la tercera jornada de la Liga Endesa.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad