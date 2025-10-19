En directo | Covirán Granada - Baskonia

18:04

Los granadinos tuvieron la obligación de sumar ya en la tercera jornada de la Liga Endesa y con la plantilla al completo.

Esta vez Ramón Díaz se decantó por Edu Durán en el descarte, por lo que Pere Tomàs completó el róster de doce jugadores. En cambio, Paolo Galbiatii tuvo que tirar de jugadores del segundo equipo, al estar fuera de combate el base Trent Forrest y los exteriores Marcus Howard y Rodions Kurucs.