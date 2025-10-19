Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Covirán Granada se enfrenta al Baskonia en el Palacio de Deportes. JM Baldomero

En directo | Covirán Granada - Baskonia

Sigue al minuto la vuelta de Pablo Pin al Palacio en el banquillo vitoriano

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Domingo, 19 de octubre 2025, 17:58

Este contenido es exclusivo para suscriptores
Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal En directo | Covirán Granada - Baskonia

En directo | Covirán Granada - Baskonia