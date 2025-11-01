Directo | Breogán - Covirán Granada
Los de Ramón Díaz buscan en Lugo acabar con el mal arranque de campeonato
Sábado, 1 de noviembre 2025, 21:01
21:50
El Covirán bajó de 29 a 15 puntos la renta del Breogán. A casi la mitad.
21:49
49-30 y un 2-12 suavizó el vapuleo. El base barcelonés puso freno y 51-36 a falta de dos cuartos de trámite.
21:42
Ramón Díaz movió el banquillo y jugaron Munnings y Aurrecoechea, para acompañar a Costa. Sakho hizo tres faltas seguidas. 49-28, tímida reacción con envceste de Costa y tiempo de Casimiro.
21:35
21:28
47-18 en tres minutos del segundo cuarto. El Covirán está siendo aplastado.
21:22
Desastroso primer cuarto del Covirán, desbordado por dentro con un cómodo ataque por la zona, más Alonso y Mavra que se sumaron a la fiesta del triple. La fragilidad defensiva coincidió con la inspiración y acierto de tiro del Breogán. 38-14.
21:18
Russell impulsó al 20-1 y 30-11, aluvión de canastas y nuevo tiempo de Díaz, peor imposible.
21:16
Kljajic entró por Thomas y el cuarto triple local disparó al Breogán al 20-11. Dibba elevó luego al 23-11, tiempo muerto de Díaz. Al Covirán le quema la bola en ataque y no es capaz de frenar las acciones individuales de los lucenses, que forman uno de los equipos con mejor puntería en el tiro exterior de la Liga Endesa. 5 de 8 en triples y los granadinos solo una lanzado.
21:11
Fallos en canastas fáciles de Tunde, relevado por Hankins. También Costa al parqué. En cinco minutos, 15 puntos encajados, el nivel defensivo no fue el que quería Ramón Díaz. 15-10.
21:08
Blanda defensa de los nazaríes, de negro de nuevo, que se paga aunque Valtonen está fino y empató a diez.
21:07
Igualdad inicial rota por el bigotes Andric de triple, 8-5 tras destellos de Cook y Russell mientras que el Covirán sumó a través de Tunde y Valtonen.
21:03
Russell, Cook, Kurucs, Andric y Shako formaron el quinteto inicial de los lucenses, mientras que por los granadinos salieron Rousselle, Thomas, Valtonen, Bozic y Babatunde, que ocupó el lugar de Hankins.
20:59
Dice Luis Casimirio, el técnico de Villamayor de Calatrava que comanda al Breogán que este duelo tiene un triple valor, el partido que sumas, el que restas a un rival directo por la permanencia y el 'average', diferencia de puntos que suele ser clave al final del campeonato.
20:58
El balance entre las dos escuadras en la máxima categoría está igualado a tres, pero el Covirán ganó en el Pazo lucense la pasada campaña y eso le dio mucho oxígeno en aquel momento.
20:58
No hay bajas en ninguno de los dos contendientes. Ramón Díaz repitió los descartes de Barris Nord y se quedaron fuera de la convocatoria el base Micah Speighjt y el alero Pere Tomàs.
20:54
Buenas noches. El Covirán busca su primera victoria de la temporada en la difícil pista del Pazo dos Deportes, donde le espera un Río Breogán que también tiene marcado este partido en su casillero con una cruz roja, para intentar sumar el segundo triunfo y poner tierra de por medio de cara al descenso.
