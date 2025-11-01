Directo | Breogán - Covirán Granada

21:16

Kljajic entró por Thomas y el cuarto triple local disparó al Breogán al 20-11. Dibba elevó luego al 23-11, tiempo muerto de Díaz. Al Covirán le quema la bola en ataque y no es capaz de frenar las acciones individuales de los lucenses, que forman uno de los equipos con mejor puntería en el tiro exterior de la Liga Endesa. 5 de 8 en triples y los granadinos solo una lanzado.