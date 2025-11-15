Otro día clave para que el Covirán se enganche a la competición

El Covirán quiere refrendar su reacción en la Liga Endesa en Fontajau. Los granadinos sumaron la primera victoria frente al líder Valencia, pero necesitan ganar ... lejos del Palacio para engancharse al resto de rivales directos por la permanencia, máxime ante la próxima visita del Real Madrid a Granada.

Es otro día clave ante un espléndido Girona Básquet, que tumbó al Barça (96-78) y Gran Canaria (85-81) ante su público, y solo cedió frente al UCAM Murcia (71-93). Ramón Díaz quiere parar el ciclón que potencian Livingston y Needham, que «provocan el cincuenta por ciento de los puntos de ellos», explicó. Al tiempo, destaca «dos buenos pívots y muchos nacionales que les complementan». Sin duda, una formación moldeada por Moncho Fernández con mucha estabilidad y coherencia.

El entrenador, luego, se detuvo en dos jugadores del Covirán cuestionados por su rendimiento, Travis Munnings y Zach Hankins. De los que comentó que «en el caso de Travis hay buena actitud y, aunque el otro día probó con un mate y penetración, lo que le pedimos es que sea muy potente en defensa y que, después, si se queda solo, pues lo intente con el triple, no le pido que la meta, pero sí que pruebe. No se trata de que con estos jugadores tengamos más paciencia que con Speight, la situación es distinta porque Travis tiene por delante a Elias Valtonen que lo está haciendo muy bien, y esto le tapa o disculpa, pero nuestra intención es apoyarle y darle confianza y tranquilidad. Micah tenía muchos más minutos en pista y responsabilidad». En cuanto al 'center' Hankins, opinó lo mismo. «Trabaja muchísimo, cada día se esfuerza como un joven, está ilusionado en tener mucho tiempo en la Liga Endesa y a este nivel, es verdad que está por debajo de lo esperado, que no encuentra todavía la forma física ideal, pero es el segundo de la competición en rebotes y tenemos que quedarnos con las cosas buenas que también posee».

Bozic y Thomas, pilares

También hubo elogios para Luka Bozic, tercer hombre más valorado de la ACB, y un 'renacido' Matt Thomas. Del croata manifestó que «Bozic está jugando muy bien, los números no mienten, es el más valorado del equipo, aunque me gustaría también resaltar que le ayuda mucho el sacrificio del resto, de sus compañeros, para generarle espacios».

Y del 'killer' Thomas, dijo que «yo sabía que su gran nivel iba a aparecer, por muy bien defendido que esté. Matt necesitaba esos porcentajes por su propia confianza, aunque creo que nunca la había perdido ni la perderá por su experiencia, yo estaba segurísimo de su eficiencia, y creo que hubo comentarios injustos de los que dudaron sobre su rendimiento y capacidad en el tiro».

Rival «bien construido»

En cuanto a repetir el brillante partido de la pasada campaña en Fontajau, cuando el Covirán ganó por 30 puntos ante la mirada alucinada de Marc Gasol, Ramón Díaz indicó que «lo principal es estar centrados en nosotros mismos, en ser el equipo que queremos ser, las cosas buenas que hacemos y tenemos. El Girona practica un baloncesto muy bonito, con generadores de gran calidad, además rodeados de jugadores nacionales muy efectivos, es un equipo muy bien construido, con una plantilla compensada y que estuvo enorme ante el Barcelona, será muy competitivo y está en un momento dulce de juego, es un choque de una exigencia máxima».

En relación al baloncesto a desarrollar en esta salida, si correr como es costumbre o ralentizar más el juego y llevar al Girona al posicional como al Valencia, el entrenador granadino consideró que «hay que ser inteligentes en todas las situaciones, para no ir rápido en algún momento y calmar el ritmo, o al revés, correr y meter rapidez, no se trata ni de una cosa ni de otra».

En cualquier caso, detalló que «debemos generar y continuar con defensas alternativas, que les hagan pensar y no sentirse cómodos, como pasó con el Valencia, por lo que creo que la prioridad nuestra es la defensa, ellos están funcionando bien tácticamente y va a ser un duelo bonito de baloncesto».

El nuevo Girona vio hacer las maletas a Ike Iroegbu, quizás su ausencia más significativa junto a Juani Marcos (Barça), aunque también se marcharon Nike Sibande, Ives Pons, Caffaro, Aljami Durham y James Nnaji.