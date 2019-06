LEB Oro Despedida sublime tras un curso espinoso Eloy Almazán. / A. A. El alero pasó de ser un elemento clave en el ascenso a perderse en la rotación exterior del Covirán, una transición que le ha impulsado a colgar las zapatillas JUANJO MARTÍN Granada Lunes, 1 julio 2019, 02:12

En ocasiones, un deportista marca la fecha de su retirada a raíz de una lesión. Cuando el cuerpo físicamente no puede dar más de sí, tomar la siempre complicada decisión de marcharse cuesta un poco menos ante la evidencia de no poder continuar. En cambio, esa determinación a colgar las zapatillas resulta aún más ardua sin un percance de por medio. Bajo esas circunstancias la despedida supone aún más complejidad, pues el factor que está ejerciendo presión no parte del cuerpo del jugador, sino que reside en elementos externos. Ese fue el dilema que tuvo que afrontar hace unas semanas Eloy Almazán, quien resolvió abandonar la práctica profesional del baloncesto. Esa elección causó sorpresa entre la hinchada nazarí, con independencia de que en lo deportivo todos los indicios apuntaran hacia ese final.

El alero granadino había salido por voluntad propia de la LEB Oro, donde tenía un considerable prestigio, para bajar un escalón y comprometerse con el Covirán, aún en Plata. Almazán puso su clase y carisma al servicio de la escuadra nazarí, que se valió de las diferencias que el jugador generaba en la pista para conquistar el ascenso. Sin embargo, esa incuestionable valía exhibida durante la temporada 17/18 desapareció una vez alcanzada la segunda división nacional.

Almazán pasó de ser un '3' alto sin parangón y al que pocos lograron frenar a ser uno más en la rotación exterior de los rojinegros. Ya no sólo acusó la llegada de Joan Pardina al cuadro granadinista, sino que su preponderancia en la cancha había quedado minimizada ante adversarios que le igualaban en lo físico. Vio su rol reducido a unos minutos en cada choque, albergando así pocas opciones de mantener su estatus de jugador determinante.

Aunque hubo duelos en los que sí contribuyó en la causa rojinegra –como frente a Oviedo o Coruña–, esas buenas actuaciones se produjeron de manera esporádica, sin continuidad alguna. No fue anómalo ver a Almazán en bajas valoraciones, incluso negativas como el -6 en su regreso a Melilla, lo que le introdujo en una espiral negativa que fue devorando su tiempo en la cancha y que empeoró un poco más si cabe cuando le golpeó una lesión.

El alero había estado lidiando con una calcificación en el pie que le producía un intenso dolor y que le obligó a decir basta en diciembre. El reposo forzoso se prolongó más de lo previsto inicialmente y Almazán no regresó hasta finales de enero. Sus buenos minutos frente a Araberri y Canoe hicieron pensar que el granadino podía retomar su versión más definitoria, pero las espinas no tardaron en reaparecer. Su impacto en el Covirán ya no era el mismo y el revulsivo en defensa que siempre introducía había perdido eficacia. Ni siquiera en partidos en los que sí tuvo minutos para explayarse, como en las salidas a Lleida o el Betis de su hermano Pablo, le permitieron una pequeña alegría.

La puntilla le llegó ya en los 'play offs', en los que Pin le dejó fuera del segundo choque ante Palma para dar cabida al recuperado Alo Marín. Sólo 48 horas después de aquello, el nazarí anunció su retirada de las canchas. Al estar garantizados dos encuentros en el Palacio, Almazán tampoco jugó en el tercer envite pero sí se vistió de corto en el cuarto. Esa tarde del 19 de mayo revitalizó su idilio con el deporte de la canasta. Eloy rubricó un partido perfecto, en el que alteró radicalmente la dinámica de un compromiso que los rojinegros tenían cuesta arriba.

Mordió en defensa como antaño y asestó dos puñaladas letales en forma de triple. Cada canasta la celebró con mucha rabia, deleitándose en cada dentellada que le pegó a Palma. Su retirada real se produjo tres días al caer en el quinto asalto ante los mallorquines, pero el adiós que guardará en su memoria será esa despedida sublime en el Palacio, con la grada del Palacio volcada hacia su figura. Un epílogo feliz y merecido a un granadino que, con independencia de que jugase más o menos tiempo, ha sido santo y seña del Covirán estos dos últimos años.