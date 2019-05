'Play offs' de ascenso a la ACB Derecho a soñar con la 'Final Four' Josep Pérez vuela para lanzar a canasta y evitar la amenaza del tapón de Ucles. / Ramón L. Pérez El Covirán luchará esta noche en Mallorca por meterse en la ronda definitiva del ascenso a la ACB JUANJO MARTÍN Granada Miércoles, 22 mayo 2019, 02:22

Hace unos meses no estaba entre los candidatos al ascenso y su nombre no surgía en ninguna quiniela para subir a la ACB. Su condición de recién ascendido y las obvias diferencias económicas con otros proyectos más consolidados en la categoría ahuyentaban cualquier delirio de grandeza que pudiera asomar, aunque lo hiciese tímidamente. De hecho, ni el más optimista del lugar preveía que su camino iba a prolongarse hasta la segunda quincena de mayo, tres semanas después de la finalización de la Liga regular. Sin embargo, el Covirán está a tan sólo un triunfo de la 'Final Four', la ronda definitiva de la que saldrá el club que acompañará al Betis en el ascenso a la élite.

El conjunto dirigido por Pablo Pin se encuentra en esta disposición única, un cara o cruz en el que ganar equivale al pasaporte hacia la gloria y perder a una eliminación sobre la que no se le podrá reprochar nada. Con independencia de lo que ocurra esta noche en Son Moix (21.30 horas), el cuadro nazarí se ha hecho acreedor del respeto y admiración del baloncesto patrio y de sus aficionados al llegar más lejos de lo que nadie podía augurar. Sin embargo, la ambición de la escuadra granadina no está saciada y sus integrantes se encuentran en pleno derecho de soñar con la fase final. Cualquier cosa puede suceder cuando las eliminatorias se deciden en un único partido, como es el caso de este cruce entre Covirán y Palma.

Los dos equipos han demostrado hasta la fecha que su nivel de juego está parejo, por mucho que los insulares posean un presupuesto más elevado. Los rojinegros están sacando mucho jugo a su mayor rotación, algo que ha cuidado con esmero el entrenador granadino durante toda la campaña y que ahora, cuando las fuerzas ya empiezan a fallar, está siendo un factor determinante. Pin siempre ha procurado racionar los minutos entre sus doce jugadores –trece tras la recuperación de Marín– y eso ha posibilitado que no haya ningún jugador exprimido de más en estos 'play offs' de ascenso a la máxima categoría nacional.

Eso es algo que no puede afirmar Félix Alonso, entrenador del Iberojet, pues en su quinteto más repetido hay hasta cuatro jugadores que rondan los treinta minutos en cancha. Sólo el puesto de alero, en el que Gilbert está ofreciendo un pobre rendimiento, abre un poco más el abanico de recursos para el Palma. El cuadro balear no esconde el cansancio acumulado en sus filas y admite que se le está haciendo muy larga esta serie, que se va a definir esta noche en Son Moix después de cinco partidos y al menos dos prórrogas. Un nuevo tiempo extra no resultaría descabellado a menos que alguno de los dos contendientes rompa el guion de extrema igualdad que se ha presenciado en los cuatro asaltos previos de este cruce de cuartos de final.

El Iberojet volverá a confiar buena parte de su candidatura al triunfo sobre los hombres de Fran Guerra. El pívot está siendo sin discusión el eje sobre el que se articula el juego de los mallorquines. Sus centímetros cierran en defensa el camino a los lanzamientos cercanos del adversario, mientras que en ataque sólo se le ha logrado frenar a base de defensas múltiples y dureza interior. Además, a ambos lados de la cancha Guerra se transforma en un imán para los rebotes, la clave para decantar la victoria hacia un bando u otro.

La importancia del rebote

Los enfrentamientos entre granadinos e insulares se han decidido casi siempre en función del vencedor en la batalla por los rechaces. Sólo en el triunfo durante la Liga regular del Palma en el Palacio de los Deportes (82-84) se rompió esa 'norma', pues los nazaríes cayeron pese a imponerse en la lucha en la pintura (31-28). En el resto de encuentros sí ha habido equivalencia entre mandar en el rebote y en el electrónico, de ahí que Pablo Pin insista nuevamente en la relevancia de multiplicarse para cerrar el aro e impedir las segundas oportunidades de tiro del oponente.

«Ellos son muy grandes y muy físicos, por lo que rebotean bien. Nosotros necesitamos que todos aporten, que los 'pequeños' hagan un esfuerzo para sumar en ese aspecto como hicieron en el cuarto choque», asegura el técnico, quien recuerda que «hay que mantener siempre la compostura y la concentración en el encuentro. No podemos dejarnos llevar por el ambiente, que será duro, y hay que ser fuertes para estar siempre metidos en el partido».

Pin también destaca que «debemos prestar máxima atención por los detalles. Ya hemos visto en el resto de partidos contra Palma que, a excepción del último en el que la diferencia fue más amplia, el resto de encuentros se ha decidido por distancias cortas y ha habido dos prórrogas. Cada detalle es importante en partidos de este nivel». La plantilla nazarí está deseosa de que llegue la cita de esta noche y aborde el reto de clasificarse para la 'Final Four', una misión para la que no habrá ninguna baja y en la que habrá que hacer otro descarte, algo difícil tras el gran choque de Almazán en su despedida del Palacio.

Tanto De Cobos como Corts sufrieron sendos esguinces de tobillo el domingo y apenas han podido recuperarse. No obstante, Pin asegura que «en principio jugarán, ambos son capaces de aguantar. Estamos todos disponibles para este quinto partido en el que el físico puede determinar el futuro de esta eliminatoria». El Ourense, que eliminó por la vía rápida y contra pronóstico al Oviedo (0-3) aguarda desde hace días a su rival en la semifinal de Bilbao. En la ciudad vizcaína y enfrente del cuadro gallego es donde sueña estar dentro de diez días el conjunto granadino, y para ello sólo tiene que aprobar un examen más. Al bolígrafo le queda ya poca tinta, pero la suficiente para escribir una nueva página plagada de ilusión.