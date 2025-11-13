«Al deporte hay que ponerle la misma paciencia que a la vida»

Juan Rafael Ruiz ha ampliado esta temporada el ser coordinador del Covirán a entrenador asistente también, el tercero en discordia del cuerpo técnico junto a ... los ayudantes de Ramón Díaz, el ya veterano en el club Arturo Ruiz, en dos etapas distintas, y la novedosa incorporación del estadounidense Derrick Allen. 'Juanra' Ruiz todavía vigila la cantera, la misma función de responsable con las categorías inferiores que desempeñó el presidente Óscar Fernández-Arenas antaño.

–¿Ahora se ve todo con más optimismo supongo?

–Cuando ganas siempre es bueno, pero nosotros también tenemos claro que estamos haciendo bien las cosas, que era cuestión de seguir trabajando y entrenando, y que la victoria iba a llegar. Solamente hay que tener paciencia, porque hay que tenerla en este deporte, la vida y el mundo.

–Y la Tierra da muchas vueltas, ¿no hay que dramatizar en las rachas de derrotas?

–Ni cuando ganas eres el mejor del mundo ni cuando pierdes eres el peor del planeta. Las dinámicas van cambiando, hemos ganado al Valencia, ahora ya estamos todos metidos en el siguiente partido, pensando en intentar competir lo máximo posible ante Girona. También hay que tener en cuenta que enfrente siempre tienes un rival. Parece que es que juegas contra ti solo y no, es que juegas contra un oponente que, lo mismo, ese día está más acertado que tú o menos, a partir de ahí se genera la competición.

–Apuntaba que hay mucha gente nueva, ¿necesitaban tiempo?

–Solo tenemos cuatro jugadores del año pasado, el 'staff' es un 90% también nuevo, y todo eso requiere adaptación, y estos niveles de adaptación no son como en la formación, de donde yo vengo. Allí se puede lograr a lo mejor en mes y medio, porque son cosas mucho más sencillas, más rutinarias y normales. Vamos por el buen camino, sobre todo en el trabajo. Y todo se ve en el partido, que es el examen final de la semana, aquí estamos desde el lunes a las ocho de la mañana hasta el domingo, para aprender los mecanismos que, quizá, ahora mismo nos cuesta un poco más desarrollar del todo.

–Las lesiones respetan, ¿hay plantilla suficiente para la temporada completa?

–Por supuesto, tenemos un plantillón. Tenemos que darle las gracias al cuerpo médico y a Sergio Pinzas, el preparador físico, por prevenir y preparar a los jugadores tan bien, los tiene hechos unos toros. Hemos perdido a Micah (Speight) pero vino Lluís (Costa), hemos tenido la suerte de poder tener un reemplazo rápido.

–¿Hay cantera que podría dar el salto ante una emergencia para ayudar de inmediato?

–En un plazo corto, al que yo veo más preparado es a Álvaro Mena. Se ha puesto a un nivel de forma física y de juego notable, ha entendido lo que queremos muy rápido. Con los otros compañeros del filial hay que esperar, porque todavía son muy jóvenes. Gracias a Dios tenemos la Liga U22, que es la que nos permite tener ese grado de paciencia y sembrar semillas, para trabajar con los valores del futuro y que tengan esa competición, lo que significa un plus de exigencia. Ellos tienen que exigirse al máximo para poder entrenar con el primer equipo. Estos chicos aprenden responsabilidad, tienen esa combinación perfecta al participar en la U22, a un nivel muy bueno, que asumen, porque lo importante para un jugador es aceptar un papel de presencia, que sea participativo y hasta decisivo en su equipo, lo que les están ocurriendo en el filial. Se dicen, oye, tengo que correr más, tengo que saltar más, tengo que empujar más, es la fórmula para llegar y aprender el profesionalismo.

–Usted procede de la base, ¿fue cómoda su integración al primer equipo del Covirán?

–Ha resultado muy fácil, gracias a que conozco mucho a Ramón (Díaz), Arturo (Ruiz), Alberto Puertas (manager team), David (García), con Derrick (Allen) hemos tenido muy buen 'feeling' desde el primer día, la adaptación personal es muy buena. Es verdad que, a nivel de baloncesto, sigo adaptándome, a la velocidad del juego, los niveles físicos, de contacto, en general estoy aquí para aprender y empaparme lo máximo posible de un baloncesto profesional que, gracias a Dios, me lo dan en mi club, es una oportunidad y estoy a muerte con ello.

–¿Le gustan los métodos de Díaz?

–Ramón está súper preparado. No hay diferenciación en el baloncesto, lo único que puede cambiar es el prototipo de juego que tengas en América o puedas tener en Europa, al final él se ha formado en España, su formación es la europea y esto lo lleva haciendo toda la vida. No creo que Ramón haya sufrido con el cambio de venirse de América a entrenar en la ACB.

–¿En qué consiste la función que le han asignado?

–Ahora mismo tengo una parcela de aprendizaje total, trabajo mucho, al igual que está Derrick con la técnica individual, en lo que se le llama 'extra-work', antes de los entrenamientos, que es lo que tenemos con ciertos jugadores que quieren prolongar sesión, dado que son jugadores muy jóvenes que siguen desarrollándose técnica y tácticamente. Soy el técnico individual para los que quieren hacer ese extra. Luego también estoy con Arturo con la faceta defensiva, y a mí me gusta mucho, soy un entrenador que me resulta muy fácil enseñar defensa, me encanta, más que ataque. Con Arturo estoy a su lado, aprendiendo mucho sobre cómo se tiene que defender un bloqueo, cómo se tienen que hacer las cosas, cómo se percibe el baloncesto que ataca a otro nivel, cómo podemos hacerlo nosotros... Y para ayudar en lo que haga falta, como coger 300 rebotes si es necesario para que los jugadores tengan sensaciones en el tiro...

–¿Y sigue de coordinador de cantera al mismo tiempo?

–Así es, yo estudié magisterio de Educación Física, y bueno, no lo ejerzo, no estoy en un colegio, pero la formación y educación a través del deporte es lo que más me gusta, intentaré siempre estar en ella involucrado.

–Es de los antiguos del Veleta...

–Estamos cuatro o cinco personas desde que se creó el Fundación, Óscar (Fernández-Arenas), Pablo García, Rafa Merino, que empezó como jugador..., llevo toda la vida en el club y espero seguir para adelante, ja, ja.

–Óscar arrancó de coordinador de cantera, ¿le veo de presidente algún día?

–No, no, no, ja, ja, para eso está Óscar. Esa parcela la lleva genial, yo me veo más en la pista y la guerra. Admiro muchísimo el trabajo que hace, se le critica alguna vez en toma de decisiones, pero tiene mucho valor lo que aguanta, de dentro y del exterior, patrocinadores, políticos...

–¿Muchas presiones?

–Sí, también nos aguanta a nosotros, porque le metemos caña, le pedimos mucho, no sé cómo lo hace, tiene esa personalidad de encajador, ja, ja, es un tío buena persona.

–¿La inyección de moral al ganarle al Valencia fue increíble?

–Sí, sí, pero hay que seguir compitiendo. La victoria no te asegura nada, no existe una fórmula mágica que te diga: si hago esto, sé que voy a ganar. La única manera para intentar conseguir el triunfo o procurar alcanzarlo es el trabajo, lo único que te puede llevar a ese camino. Si no lo haces, seguro que no lo vas a lograr. Se trata de emplearse a fondo todos los días, como hacen estos 12 ó 13 tíos, más el 'staff', la parte administrativa del club, es ir al mismo ritmo para competir al máximo posible. Luego llegará el sábado o el domingo y se ganará o perderá, no lo sabemos. Lo único que conocemos, con claridad, es que el esfuerzo nos va a abrir un poco más las puertas para poder ganar y acercarnos al objetivo del club y el equipo. Que aquí se busca ganar, perfecto. Está en nuestra cabeza todos los días.