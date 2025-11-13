Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

'Juanra' Ruiz vive con intensidad la labor de banquillo del Covirán. Pepe Marín
Otra visión del Covirán

«Al deporte hay que ponerle la misma paciencia que a la vida»

'Juanra' Ruiz debuta también en el primer equipo y trata de «empaparse» de profesionalismo tras su labor con la base

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Jueves, 13 de noviembre 2025, 00:00

Comenta

Juan Rafael Ruiz ha ampliado esta temporada el ser coordinador del Covirán a entrenador asistente también, el tercero en discordia del cuerpo técnico junto a ... los ayudantes de Ramón Díaz, el ya veterano en el club Arturo Ruiz, en dos etapas distintas, y la novedosa incorporación del estadounidense Derrick Allen. 'Juanra' Ruiz todavía vigila la cantera, la misma función de responsable con las categorías inferiores que desempeñó el presidente Óscar Fernández-Arenas antaño.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

