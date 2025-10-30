Una defensa intensa con una corta rotación

El Covirán se topa con muchas cuestiones técnicas en el inicio de la temporada en la Liga Endesa. La consigna de su entrenador, Ramón Díaz, ... es clara y rotunda. Necesita una intensa defensa para que puedan llegar las victorias al casillero de los granadinos, que son últimos de la competición con cuatro derrotas consecutivas.

También, el técnico apostó desde la preparación por un ritmo rápido, velocidad y ataques en pocos segundos, con la idea de sorprender a las defensas con tiros que no den lugar a que los contrarios puedan ordenarse y colocarse en su campo. Poner a prueba el balance defensivo contrario.

Todo ello, a ciencia cierta, necesita de porcentajes altos en los lanzamientos. Y esto no ha ocurrido así. Aunque, al menos, mejoraron en la última cita contra el Hiopos Lleida en Barris Nord, y ya resultaron más prometedores contra el Baskonia, en relación con los estrenos frente al Joventut en casa y Baxi Manresa fuera. No obstante, siguen lejos de un 40% de acierto que Díaz necesita y solicita.

El dilema del entrenador es que una defensa rentable, agresiva, sin faltas y efectiva, puede hacerle más llevadero el ataque, pero encontrar la llave y la fórmula no es baladí. Además, es clave asegurar el rebote. Y, curiosamente, siendo el punto más débil de la pretemporada, resulta ser la faceta más destacada del equipo rojinegro en el campeonato español.

Pero el principal problema estriba en que una gran intensidad defensiva requiere de la utilización de diez, once o doce jugadores, de que aumenten las rotaciones y, sin embargo, Ramón Díaz ha exprimido a sus titulares con elevados minutajes en las últimas jornadas, con lo que llegan cansados y les resulta imposible defender a tope y a muerte durante los 40 minutos.

Por lo que sea, plan táctico o desconfianza en la segunda unidad, el técnico nazarí está en una callejón sin salida mientras el banquillo no tenga más presencia y pueda aportar más.

Si miramos el tiempo en el parqué, Thomas, Bozic, Rousselle, Valtonen o Hankins acumulan bastante, demasiado a simple vista. En Lérida, al menos se sumó Lluís Costa. Pero en las rotaciones, salvo Beqa Burjanadze y Babatunde, y quizá un intermitente e irregular Kljajic, el resto pasa desapercibido. Munnings y Speigh porque no se han adaptado y los nacionales Aurrecoechea, Durán y Tomàs debido a que cubren convocatorias de forma testimonial. Cinco jugadores fuera de órbita resta a pesar de que las lesiones respetan a la plantilla.

Fidelidad al método

A Arturo Ruiz, el segundo entrenador del Covirán, le planteamos que si habrá cambios en el guion táctico. ¿Los técnicos mantienen la fe en este estilo de juego implantado, sobre todo a través de una intensa defensa, de correr, de ataques rápidos, de tirar en pocos segundos, o se piensa en alternativas?, ¿nacieron algunas dudas, en cuanto que resulta contradictorio que, cuando el rebote funcionó mejor, en especial el defensivo, el equipo no pudo salir tanto a la contra ni hacer canastas fáciles?

«Nosotros confiamos cien por cien en este estilo, porque, al final, tampoco podemos volvernos locos habiendo jugado en dos de las canchas más difíciles, como fueron las de Manresa y Lleida, además de contra el Baskonia, uno de los equipos españoles de Euroliga..., tenemos que ser fieles en lo que creemos, encontrar qué es lo que le viene mejor a los jugadores que forman la plantilla, y esto es un proceso complejo», responde el técnico y principal ayudante de Díaz.

También cuestionamos al ala-pívot Beqa Burjanadze que Ramón Díaz quiere mucha intensidad defensiva, pero que para ello hace falta el concurso de once, diez... jugadores. El banco debe aportar más, pero el técnico también tiene que repartir minutos en el parqué, es la pescadilla que se muerde la cola.

«Estamos atravesando un proceso, ya que en el club hay muchas caras nuevas, cada persona y cada miembro del equipo necesita su fase de adaptación, de ver las cosas, de entenderlas y, después, de procesarlas y llevarlas a la realidad cuando llegue el día del partido. Nuestro cuerpo técnico también atraviesa por ese proceso de entender lo que es mejor para el equipo. Estoy seguro y convencido de que encontrarán esa clave, lo que hará que los éxitos y las victorias lleguen. Es muy lógico por el estilo de juego que queremos mostrar, que participe el máximo de gente, si queremos que el nivel de físico, calidad, velocidad e intensidad sea súper alto en cada segundo», apunta sin tapujos el georgiano.