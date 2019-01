LEB Oro «Es mi décimo año en la LEB y me gustaría tener más respeto arbitral» Sergio Olmos muestra la fórmula para ganar el próximo partido. / ALFREDO AGUILAR Sergio Olmos | Jugador del Covirán Granada El 'techo' del equipo nazarí cree que su equipo afronta «por el buen camino» la fase decisiva de la temporada JOSÉ MANUEL PUERTAS GRANADA Jueves, 10 enero 2019, 01:13

Sergio Olmos (Elda, 21 de septiembre de 1986) es una rara avis en el vestuario del Covirán. Pívot clásico de vieja escuela, sobrevive en un baloncesto obsesionado con el small ball y el juego veloz con bajitos. Destacó en salto de altura pero a los catorce, ya sobre los dos metros, el empecinamiento de su padre por el balón naranja resultó. No tardaría en emprender una aventura americana por la que pocos apostaban entonces, obteniendo un grado en matemáticas y el premio al mejor jugador estudiante en la Universidad de Temple. Referente interior del Covirán desde sus 213 centímetros, su rendimiento se ha visto mermado por unos problemas con las faltas personales que le traen por la calle de la amargura.

-¿Por qué Matemáticas?

-Iba a hacer Arquitectura, pero cuando fui a Temple me dijeron que no era buena idea porque entrenando iba a ser difícil. Sorprende, pero la carrera de Matemáticas no tiene nada que ver con lo que uno piensa, yo mismo soy muy malo en cálculo mental. Allí no ves números, sólo teoremas, deducciones y lógica. Me gusta más ahora que cuando hice la carrera.

-Pero se le daba bien.

-He sido buen estudiante, pero no excelente. Cuando acabé en Estados Unidos hice otra carrera, Economía y Estadística, en una universidad del Reino Unido. Y ahora he acabado un Máster en Bioestadística en Barcelona y me han dado el premio al mejor expediente.

-¿Se ve trabajando en estadística aplicada al baloncesto?

-Me gustaría hacer cosas distintas al baloncesto, pero es cierto que mi perfil encaja ahí. Si quisiera empezar en otro campo, con 35 años por ejemplo y sin experiencia, no sería fácil. No me importaría irme a Estados Unidos, donde todo esto está mucho más avanzado, pero en España está empezando ahora y quizá pueda haber más oportunidades.

-Vive junto al Triunfo, no cerca del Palacio como la mayoría de compañeros. Otra rareza.

-Lo he aprendido con el tiempo, me gusta vivir las ciudades. El Zaidín está bien y sería muy cómodo, pero hice esa elección. Muchas veces incluso vengo en metro a entrenar, aunque en muchas zonas me tengo que agachar porque no quepo.

-¿Cómo es el baloncesto universitario americano?

-Algo que en España no se vive ni siquiera en la ACB. Recuerdo un partido contra Tennessee con más de 22.000 personas. Cuando llega marzo se crea un ambiente espectacular, ves prensa por todas partes en la universidad, vas por el campus y si encima mides 2'13 todo el mundo te saluda. Es algo muy bonito.

-En su último año les elimina la Arizona State de James Harden, actual MVP de la NBA. Usted, por cierto, le puso dos tapones, ¿Qué recuerda?

-Se sabía que era bueno. De hecho poco después fue número 5 del draft. Pero aquel día no estuvo inspirado y no me pareció para tanto. Obviamente estaba muy equivocado.

-Apenas hay pívots españoles de su tamaño. ¿Por qué nunca ha jugado en ACB?

-Realmente no he tenido opciones firmes más allá de un contrato temporal en Valencia. Es una espina que tengo clavada, pero estoy muy contento de mi carrera en LEB. Tras mi primer año en Coruña estuve a punto pero no se dio. Ya no creo que pase.

-Quizá Granada sea el sitio.

-Estaría muy bien. Con Burgos ascendí tres años seguidos, pero no se materializó el ascenso en los despachos. Ojalá aquí pudiera.

-En casi cada partido del Covirán el primer ataque es un balón al poste para usted.

-Esa es la filosofía. Hacer que el rival se cierre para generar espacios. A mí me gusta empezar jugándomela y muchas veces se da esa jugada.

-¿Está el pívot en desuso actualmente? Le imagino temblando cuando oye eso de small ball.

-Parece que van las cosas por ahí, pero creo que habrá equilibrio. Cuando se juega mucho con pequeños hay ventaja para el grande. No creo que vaya a más de donde estamos. Pero es verdad que mi tipo de juego peligra.

-También en desuso parece el gancho, tiro muy habitual suyo.

-En Estados Unidos es donde más lo trabajé. Me siento muy cómodo, y realmente es muy útil por lo difícil que es defenderlo. Lo he trabajado muchas horas y me parece esencial para un pívot. No sé cómo jugaría sin él.

-Es el jugador que más faltas por minutos comete en la liga, una cada cuatro. ¿Le frustra?

-Un poco. Siempre he tenido problemas de faltas. Juegas al límite y al ser tan grande se te ve bastante. Pero este año está siendo exagerado, apenas puedo jugar 15 minutos por partido. Quizá me ha afectado la inclusión del tercer árbitro y me caen todas. Tengo que adaptarme pero me gustaría tener más respeto arbitral. Muchas veces hay contactos duros y luego otros pequeños que se pitan.

-¿Cómo gestiona una mente lógica como la suya todo eso?

-Estoy trabajando en ello. No sé jugar sin contacto, y el Covirán es un equipo duro que aprieta defensivamente. Y creo que el juego debe ser así, pero debo cuidar de no meterme en problemas. A veces me controlo y luego hago dos faltas seguidas y tengo que sentarme.

-¿Le tienen encasillado los árbitros?

-Este año cualquier falta dudosa me cae. No sé si es ir a lo fácil o qué, pero debo aprender. Puedo ayudar más al equipo, porque se me busca cuando estoy, pero las faltas me lastran. El otro día les decía a los árbitros que no puedo jugar. En mi décimo año en la liga me gustaría tener el respeto que tienen gente como Urko Otegui u Oliver Arteaga, que tienen el beneficio de la duda.

-Incluso su rendimiento ha bajado en el último mes.

-En diciembre no he estado bien. Por ejemplo si en Bilbao hubiera estado habríamos llegado con opciones al final, pero con cinco faltas en ocho minutos es imposible.

-Palencia, Orense y Melilla. Duelos claves para meterse en la zona alta, ¿Cómo ve al equipo?

-Bien, está apareciendo gente a la que le costó. Alo está muy bien, 'Borto' ahora mismo es el mejor. Cuando no está uno está otro, y eso nos lleva por el buen camino. Vienen rivales muy difíciles pero creo que llegamos bien. Eso sí, el 'play off' está muy caro y en casa no podemos perder en lo que queda.

-No es el objetivo, pero ¿el ascenso con el nuevo formato es más factible?

-Sí. Que haya una Final 4 genera incertidumbre. Queremos meternos en 'play off', que no va a ser fácil, y hacerlo en buena dinámica, que es clave. El que llega mejor suele ser el que termina subiendo.