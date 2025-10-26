Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Munnings, durante el calentamiento en Lleida. acb / Pol Puertas
'Dardo' envenenado de Munnings: «echo de menos jugar al baloncesto»

El alero bahameño publicó un polémico mensaje en su cuenta personal de 'Instagram'

Jose Manuel Puertas

Granada

Domingo, 26 de octubre 2025, 10:04

El alero bahameño Travis Munnings volvió a la rotación de Ramón Díaz en la visita al Barris Nord, tras quedarse sin jugar, pese a ir convocado, una semana antes frente al Baskonia. Sin embargo, en los poco más de seis minutos que el caribeño pasó sobre el parquet, su impacto volvió a ser mínimo. En la fría estadística, apenas una asistencia y una falta cometida. Pero peor aún fue una vez las sensación de absoluta falta de adaptación de un jugador que, cada vez que pisa la cancha, parece perdido dentro de los esquemas rojinegros.

De hecho, las cámaras de televisión mostraron cómo Ramón Díaz se dirigió a él tras un cambio en el que el técnico mantuvo una larga charla con el alero. Tras ello, ya no pisó la cancha en toda la segunda mitad, como muestra evidente de la disconformidad de Díaz sobre el nivel que Munnings está ofreciendo al equipo. Del bahameño se esperaba que fuera lo que, en argot NBA, se conoce como un 'Three and D', es decir, un especialista en defensa que supone, además, una gran amenaza en el tiro de tres. Sin embargo, por el momento, no está ofreciendo ni una cosa ni otra, y la preocupación en el club por su pobre adaptación a una Liga Endesa que le está pasando por encima existe desde hace días.

La situación no es fácil, y el propio Munnings hizo público poco después del duelo en Lleida un mensaje envenenado:«Miss playing basketball» (echo de menos jugar al baloncesto), publicó. Un 'dardo' poco inteligente y que no hace sino enturbiar aún más su situación.

