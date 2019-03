LEB ORO Una cuestión de honor Corts será duda en el duelo del Covirán en la pista del Betis. / LOF El club nazarí, con cuatro bajas y la duda de Corts, acude a la cancha del Betis con la intención de al menos dar la cara ante el intratable líder JUANJO MARTÍN Granada Sábado, 30 marzo 2019, 00:49

La visita al Municipal de San Pablo (Sevilla) nunca resulta un trance agradable. Acudir a la cancha del Betis, líder casi imbatible de la LEB Oro, equivale prácticamente con seguridad a salir derrotado de allí, como demuestra su impoluto balance de catorce victorias y ninguna derrota en esta campaña para los hispalenses (quince si se contabiliza la final de Copa ante Bilbao). Esos números son los que, en parte, han posibilitado que el Betis tenga ya opciones de subir este mismo fin de semana y los que, a su vez, reducen al mínimo cualquier previsión optimista de que el Covirán saque algo positivo del duelo de esta tarde (18.30 horas).

Esa limitada cuota para la victoria nazarí se debe no sólo a la patente diferencia de potencial entre ambas plantillas. Al conjunto de Pablo Pin le quitan enteros en cuanto a sus opciones de victorias el rosario de lesiones que, lejos de menguar, crece cada semana. El técnico granadino ya advirtió que para este enfrentamiento ante el primer clasificado no estarían ni Bortolussi ni Pérez, que se suman así a las bajas de larga duración de Marín y Olmos. El rosarino está a punto de regresar a las canchas tras su problema muscular, aunque no será de la partida hoy. Tampoco estará vestido de corto el valenciano, que ha forzado en los últimos compromisos en casa al jugar lesionado, algo a lo que han puesto freno de inmediato los servicios médicos del club por el miedo a que se 'rompa' del todo.

Así las cosas, cuatro son las ausencias confirmadas del Covirán para este encuentro, pero es que podrían crecer hasta cinco. Carlos Corts sufrió un golpe en el entrenamiento del pasado jueves y tuvo que abandonar la sesión para acudir al hospital y someterse así a pruebas. El base será duda hasta el último momento y Pin asegura que «no tiene nada óseo, pero si finalmente juega lo hará con dolor».

Ante esta avalancha de problemas en el plano físico, el técnico nazarí lo tiene claro. «Es lo que hay, no podemos pararnos a llorar. Ha sido una semana dura porque se hace complicado completar entrenamientos de calidad sin cuatro jugadores importantes. De hecho, hemos tenido que cambiar las sesiones a las tardes para que pudiera estar el júnior Pedro Sánchez, ya que por las mañanas está en clase», detalla Pablo Pin sobre las condiciones en las que llega su equipo a esta cita.

Sin lamentos

El máximo responsable de la faceta deportiva del Covirán señala que «no podemos caer en lamentos y tenemos que ir a Sevilla con carácter ganador. Debemos ir a por todas, con independencia de que eso signifique lograr el triunfo o perder por diez puntos. Si damos el 100% siempre estaré orgulloso de mis jugadores, como ha ocurrido en nuestras últimas derrotas». Pin recuerda que la plaga de lesiones no ha tenido un efecto devastador en la tabla, pues «desde el partido de Canoe, el último con la plantilla al completo, nuestro registro es positivo con cuatro victorias y tres derrotas. Nuestro carácter ganador está más que demostrado y eso es lo que quiero ver en esta jornada», sin importar que delante esté el Betis.

Los verdiblancos afrontan este partido con la ilusión de materializar su ascenso directo a la ACBtan pronto como este fin de semana. Para ello requieren primero un triunfo sobre los nazaríes, así como un doble tropiezo de Oviedo y Bilbao, que juega mañana y obligaría en todo caso a un ascenso en 'diferido' del Betis. Pin advierte que «no vamos de comparsa ni a celebrar su ascenso. Siempre hay aunque sea una opción de ganar y veo este encuentro como la mejor oportunidad para demostrar que somos un equipo. Si luego suben abrazaré a Curro (Segura) y me alegraré por él, pero tenemos que ir a por todas».

Pin apela así a una cuestión de honor el hecho de al menos plantar cara ante un cuadro sevillano que atemoriza, no sólo por su elevado nivel mostrado esta campaña sino por el inagotable talento que acumula en todas sus posiciones. Desde el timón con Costa y Rodríguez a francotiradores como Dee, pasando por la exuberancia física de Bropleh o la interminable batería interior de un plantel con el que Curro Segura está a punto de alcanzar la cima. Plantar batalla a un adversario así ya de por sí se antojaba difícil, pero intentar hacerlo con casi medio equipo en la enfermería se torna utópico. Aun así, ese es el reto para un Covirán que no quiere volver avergonzado.