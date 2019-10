LEB Oro Las caras nuevas ya suman en el Covirán Granada Los jugadores del Covirán Granada atienden a Pablo Pin durante el duelo ante Delteco. / FERMÍN RODRÍGUEZ Diego Kapelan y Earl Watson obtuvieron registros destacados en su estreno oficial con la camiseta rojinegra CHEMA RUIZ ESPAÑA Granada Miércoles, 2 octubre 2019, 01:57

El regreso a la competición del Covirán Granada no supuso un gran impacto para la plantilla rojinegra, en su mayoría renovada. Sólo dos jugadores vivieron el pasado sábado su estreno oficial con la elástica nazarí, las dos únicas caras nuevas que presenta el conjunto dirigido por Pablo Pin, y no desentonaron en la coral actuación granadina. En su primera actuación en LEB Oro con el conjunto granadino, tanto Diego Kapelan como Earl Watson, recién incorporados a un equipo bien ensamblado, obtuvieron registros destacados, lo que invita al optimismo en la entidad rojinegra.

«Lo que ha estado muy bien en pretemporada es cómo se han acoplado Diego y Earl», apuntó Pin la previa del encuentro ante el Delteco GBC, tras lo que subrayó que «han entrado bien en el grupo y en la dinámica del juego». En el choque, los dos jugadores norteamericanos refrendaron la situación del entrenador granadino, dejando en el Palacio una muestra de lo que pueden ofrecer durante el curso.

Destacó en lo anotador Kapelan, algo que seguramente no sorprendió al entrenador rojinegro, pues este ya había advertido de que «tiene muchos recursos a nivel ofensivo». Sumó diez puntos, un registro que supone la mejor marca nazarí en el encuentro, igualada por Sergio Olmos. Adornó este dato con cinco rebotes, todos ellos defensivos, y tres asistencias en los 24 minutos que estuvo en pista, aunque sólo obtuvo cuatro de valoración.

En este último aspecto le superó Earl Watson, que comenzó a rellenar el hueco dejado en la plantilla por Devin Wright. El pívot estadounidense fue el jugador del Covirán que más rebotes totales cazó durante el encuentro, igualado a ocho con Joan Pardina. Aunque sólo estuvo once minutos en cancha, sumó además seis puntos y dio una asistencia para irse a los nueve de valoración. «No se puede negar que se deja la vida en la pista», indicó Pin sobre él tras el choque.

Dominio del rebote

Precisamente, es el apartado en el que más destacó Watson el que marcó una mayor diferencia ante el cuadro guipuzcoano. El Covirán se llevó el duelo particular por el rebote, con 47 recogidos por los 34 que sumó Delteco, lo que motivó el elogio del entrenador granadino, para quien esta faceta resulta determinante. «Ya se va viendo nuestro DNI», afirmó al respecto Pin tras el encuentro, durante en el que también destacó el acierto rojinegro. Los nazaríes obtuvieron un 53 por ciento de efectividad en tiros de dos, un promedio que contrasta, en cambio, con el 23 por ciento que registró en el lanzamiento exterior, si bien ambas estadísticas fueron superiores a las obtenidas por el conjunto vasco -44 por ciento en tiros de dos y 15 por ciento en triples-. No obstante, dentro del apartado anotador sobresalen los 14 tiros libres encestados, un 88 por ciento de efectividad desde los 4'60 metros. Aquí destaca Guille Rubio, al que no le tembló la muñeca en todo el encuentro.