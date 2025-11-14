El Covirán se vuelve a quedar con dos bases

La marcha de Micah Speight al Obradoiro, con el que ya existe un acuerdo cerrado para que el estadounidense se incorpore al representante de Santiago ... de Compostela en la Primera FEB, hace que el Covirán vuelva a quedarse con dos bases puros en su plantilla. Speight no salió bien tras una apuesta arriesgada y valiente del club nazarí, en torno a un jugador con expectativas pero al que, finalmente, la exigencia y nivel físico de la Liga Endesa le ha pasado factura muy pronto. En tres jornadas, el americano, que no ocupaba plaza de extracomunitario, no dio la talla ni fue capaz de generar el juego necesario, tampoco de aportar anotación a través de penetraciones o lanzamientos.

Ya, al tercer partido, Ramón Díaz tuvo que recurrir a un minutaje muy alto para Jonathan Rousselle, en vista de que Speight no le respondía. Contra el Baskonia, un segundo base de altura quizá hubiera garantizado la victoria.

A partir de ahí ni siquiera fue convocado y el Covirán incorporó con velocidad a Lluís Costa, que retornó a la entidad en la salida a Barris Nord, procedente de La Laguna Tenerife. Con el barcelonés, de rendimiento inmediato, aumentaron las prestaciones a la hora de organizar, ordenar y crear situaciones ventajosas en ataque. Costa, incluso, resultó determinante en el primer triunfo sobre el Valencia Basket con su máximo acierto en el tiro exterior.

La cuestión es que con la salida de Speight, que no viajó a Lugo ni acudió al último partido del Palacio, una marcha necesaria para aligerar los gastos de nóminas en la entidad nazarí, el Covirán vuelve a quedarse con solo dos bases.

Y ambos son veteranos, lo que significa que la dirección en pista se puede hacer muy larga para Lluís Costa y Jonathan Rousselle, que ya formaron pareja con anterioridad en la ACB hace dos campañas. Y con balance positivo, al lograr la permanencia en la última jornada frente al Gran Canaria.

De momento, basta, pero con el desgaste que dará la competición, el club tendrá que calibrar sobre el puesto de 'uno' y si es necesario reforzarlo en la segunda vuelta. Una lesión, claro está, podría precipitar los acontecimientos.

A Ramón Díaz ya se le planteó tanto la peligrosa apuesta de Speight, así como la alternativa preparada por el cuerpo técnico, en caso de la ausencia de uno de los dos bases.

La plantilla vuelve a las trece fichas pero, de inicio y sin Lluís Costa, contaba como ahora con solo dos bases puros. Si se lesiona uno de ellos tendrá que tirar de un escolta. ¿Cuál cree el técnico que será el 'dos' más indicado para subir el balón o asumir bastante tiempo en el puesto de 'uno'? La respuesta es sencilla: Jovan Kljajic.

De hecho, el montenegrino ya ha asumido ese papel, aunque de forma testimonial. Incluso minutos con el 'dos' titular Matt Thomas, compartiendo el parqué, mientras Lluís Costa y 'Jo' Rousselle recuperaban el aliento en el banquillo.

El chico del filial

La otra solución radica en el joven base del filial Álvaro Fernández, Mena II, hijo del que fuera director en pista en el Oximesa Puleva con Dusan Vujosevic en el banquillo, aunque en estos momentos está lesionado y hasta el punto de que lo acusado el Stellantis & You Granada, que había ganado los dos primeros partidos en la Liga U22 y ha perdido los dos últimos sin él.

Fernández puede tener ficha como Khalifa Gaye, Luca Medal o Osi Cerdà, los dos últimos ya la tuvieron el curso anterior como jugadores de formación.

«Esa es una muy buena pregunta. Aquí tenemos dos soluciones, una es la de Álvaro Mena, que está con el equipo U22 aunque hizo la pretemporada con el primer equipo y durante los dos años anteriores con el Unicaja, posee experiencia en tercera división (Segunda FEB y antes LEB Plata) y es una de nuestras apuestas personales de futuro, queremos una dinámica completa de ACB para él, va a estar todo el año vinculado, a ver si puede dar el salto y el nivel necesario para ser el tercer base, aunque esto en caso de que pase algo o una urgencia», comentó Ramón Díaz.

Implicación

El técnico nazarí, asimismo, reveló que «como plan B, aunque haya adelantado al otro recurso, está Jovan Kljajic, que para mí es un 'uno y medio', es un 'combo' muy físico, y a nivel defensivo tengo cero dudas de que pueda jugar de 'uno', por eso lo hemos ido implicando en esa función desde el principio, también en situaciones de ataque, para que tengamos ese plan B o C, como alternativas, por si estuvieran ausentes Costa o Rousselle».

La teoría es que la plantilla se confeccionó con escasos generadores, aunque la presencia de Lluís Costa ha sido vital para paliar en gran parte esa carencia inicial.

«Apostamos por un juego espectacular, en el que haya muchos tiros siempre, es lo que intentamos, jugar muy rápido. Creo que se trata de un juego muy bonito para el espectador, porque existen muchas posesiones, nos vamos a resultados a priori altos, especialmente cuando estemos acertados en el tiro de tres, observamos esos tiros de tres muy rápidos y en acciones donde a la gente le gusta, además contamos con jugadores físicos que pueden terminar cerca del aro, como Bozic, Babatunde, Valtonen, Burjanadze, Hankins... por lo que eso también es muy vistoso para el espectador, la idea es hacer un baloncesto bonito y agradable, divertido de seguir visualmente desde la grada».