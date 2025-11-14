Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Álvaro Fernández, Mena II, vuelve a aparecer en la mente de Ramón Díaz en caso de lesión de un base o emergencia. Ariel C. Rojas
El Covirán se vuelve a quedar con dos bases

La marcha de Micah Speight al Obradoiro hace que Jovan Kljajic o Álvaro Fernández sean las emergencias del equipo granadino

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:15

La marcha de Micah Speight al Obradoiro, con el que ya existe un acuerdo cerrado para que el estadounidense se incorpore al representante de Santiago ... de Compostela en la Primera FEB, hace que el Covirán vuelva a quedarse con dos bases puros en su plantilla. Speight no salió bien tras una apuesta arriesgada y valiente del club nazarí, en torno a un jugador con expectativas pero al que, finalmente, la exigencia y nivel físico de la Liga Endesa le ha pasado factura muy pronto. En tres jornadas, el americano, que no ocupaba plaza de extracomunitario, no dio la talla ni fue capaz de generar el juego necesario, tampoco de aportar anotación a través de penetraciones o lanzamientos.

