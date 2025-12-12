El Covirán se vuelca con 'SuperDani'

Noche solidaria del baloncesto granadino, que se unió para apoyar a 'SuperDani', el hijo del ex técnico del Covirán Alberto 'Zamo' Fernández, un joven granadino ... afectado por Síndrome de Mitchell, enfermedad catalogada como ultrarrara, dado que apenas se conocen treinta casos confirmados en todo el mundo.

La Posada Gran Parque acogió una cena solidaria y la subasta de material deportivo de jugadores famosos de Liga Endesa, NBA, Euroliga, Liga Femenina y Challenge... que, bajo la organización del Festival Play Granada y a beneficio de la Línea de investigación en peroxisomas y homeostasis metabólica de la UGR, busca visibilizar la causa de 'SuperDani'.

Entre los asistentes estuvo la plana mayor del Covirán, con su presidente Óscar Fernández-Arenas y el entrenador Ramón Díaz a la cabeza, más jugadores como Pere Tomás, Lluís Costa y Jonathan Rousselle, además de directivos, cuerpo médico y empleados, a los que acompañaron Eloy Almazán, Pablo García y muchos ex jugadores más como David Iriarte, Nacho Pin..., los miembros del filial como Samu Gómez y Andrea Pecile, y una multitud de caras conocidas y vinculadas al baloncesto granadino, familiares y aficionados.

En la subasta, para aumentar la cantidad benéfica recaudada, hubo material deportivo que hará las delicias de los 'frikis' del basket como las zapatillas de Marcus Howard, el balón de la Euroliga firmado por la plantilla del Baskonia, la elástica de Kramer en su debut con el Real Madrid con su autógrafo... entre numerosas camisetas de famosos, incluida la de Ricky Rubio, con la que volvió a la cancha en el Palacio frente al Covirán.

'SuperDani', hijo del exentrenador ayudante del Covirán Granada, Alberto 'Zamo' Fernández, y Andrea de Prado, también entrenadora de baloncesto con pasado en el Club Agustinos, nació el pasado mes de febrero y pronto fue diagnosticado de esta grave enfermedad, debida a la mutación del gen ACOX-1, que afecta a la metabolización de los ácidos grasos a nivel celular, provocando un proceso de desmielinización que acaba derivando en diferentes fallos en el organismo.

La situación del pequeño saltó a la luz pública en la primera jornada de la Liga Endesa, cuando 'Zamo' recibió un homenaje del Covirán Granada en el centro del Palacio de los Deportes y comenzó a visibilizar la causa a través de unas camisetas con las que el equipo rojinegro llevó a cabo el calentamiento de su partido ante el Joventut.

Desde entonces, han sido multitud las muestras de cariño que la pareja granadina y su hijo han recibido. Así, en aras de prolongar la visibilización de la situación de 'SuperDani' y de comenzar a recaudar fondos para que la citada línea de investigación de la UGR pueda comenzar a estudiar a fondo el Síndrome de Mitchell, se organizó esta cena solidaria con gran éxito y el mundo del deporte volcado con 'SuperDani'.

Además, para aquellas personas que no pudieron acudir pero deseen colaborar, se lanzó una 'Mesa 0', en la que se podrá donar libremente la cantidad que se desee hasta el próximo día 15 de diciembre a través de la cuenta corriente ES1300491318782710072301, correspondiente a la Asociación Cultural Granada Play y con el concepto de 'Donación SuperDani'.