Alberto 'Zamo' Fernández, padre de 'SuperDani' se dirige a los asistentes, con las zapatillas de Marcus Howard en primer plano. Ideal
El baloncesto, solidario

El Covirán se vuelca con 'SuperDani'

La plano mayor del club y todo el deporte de la canasta apoyan en una cena y subasta de material deportivo de famosos al hijo de Alberto 'Zamo' Fernández

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Viernes, 12 de diciembre 2025, 10:59

Comenta

Noche solidaria del baloncesto granadino, que se unió para apoyar a 'SuperDani', el hijo del ex técnico del Covirán Alberto 'Zamo' Fernández, un joven granadino ... afectado por Síndrome de Mitchell, enfermedad catalogada como ultrarrara, dado que apenas se conocen treinta casos confirmados en todo el mundo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

