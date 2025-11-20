El Covirán soñó 37 minutos con la gesta de batir a un Madrid que gana al Zalgiris

El Real Madrid sumó su sexta victoria (100-99) en la Euroliga, en el Movistar Arena, a costa del Zalgiris, en un duelo muy reñido, ... donde una técnica al banquillo lituano le aclaró un final apretado por Francisco, con 7/9 en triples y 37 de valoración, que mantuvo un mano a mano con Theo Maledon espectacular. Facu Campazzo falló los dos últimos tiros libres, el segundo a propósito para gastar los dos segundos que restaron.

El Covirán tiene pendiente el reto de superar al Real Madrid. Ya lo consiguió el CB Granada en distintas ocasiones. Pero el nuevo representante granadino en la máxima categoría no lo ha logrado, y se lo plantea como una de las misiones más difíciles pero más ilusionantes a corto plazo. Y es que la pasada campaña, el Covirán pudo batir al Real Madrid, lo tumbó en realidad desde el inicio con una actuación coral.

Amine Noua se erigió como líder de las operaciones ofensivas durante 37 minutos, momento en que 'Facu' Campazzo dio la vuelta al tanteo, 75-77 y 79-84 final. Muchos minutos de esperanza y magia en la grada, porque fue lógico pensar en la gesta, con dominio entre diez y quince puntos durante los tres primeros cuartos.

El Covirán fue al límite en cada acción, por lo que llegó asfixiado al final, por tanto derroche físico. Una gran defensa nazarí se vio secundada por el mal día madridista en el tiro exterior. Por contra, los hombres entonces dirigidos por Pablo Pin se mostraron más efectivos en los lanzamientos, y lucharon por el rebote con ardor pese a los problemas de estatura. Nada que reprochar a la lucha y desgaste del grupo que comandó Pin.

Chus Mateo, hoy seleccionador nacional al cambiar su puesto con Sergio Scariolo,reservó a Campazzo y Tavares para los cinco últimos minutos. Y 'Facu' empató a 75 a tres de la bocina. Y hasta adelantó al Madrid el base argentino, 75-77 a 2.42. La sentencia llegó en los últimos instantes con un dos más uno de un enorme Hezonza, que destrozó al Covirán con sus entradas a canasta y encestes a aro pasado.

El Covirán, además, quiere sacarse esa espina y la del partido de la segunda vuelta, que fue su condena definitiva al descenso, a una Primera FEB en la que no milita gracias al hallazgo que le proporcionó el Real Betis, plaza de rebote y por invitación tras acabar penúltimo y rebasar al Leyma Coruña.

El Covirán sufrió su primer descenso deportivo –no materializado– tras perder, como era previsible, en el Movistar Arena por 79-67, ante el campeón de la liga regular, un Real Madrid siempre a mucha distancia de los granadinos en cuanto a recursos.