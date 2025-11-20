Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Elias Valtonen, de los pocos que jugaron frente al Real Madrid la pasada temporada. Sergio Gerones (ACB)
Rival en el Palacio

El Covirán soñó 37 minutos con la gesta de batir a un Madrid que gana al Zalgiris

El equipo granadino le tuvo tumbado el pasado curso y, en cambio, certificó su descenso matemático en la vuelta del Movistar Arena

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Jueves, 20 de noviembre 2025, 23:02

Comenta

El Real Madrid sumó su sexta victoria (100-99) en la Euroliga, en el Movistar Arena, a costa del Zalgiris, en un duelo muy reñido, ... donde una técnica al banquillo lituano le aclaró un final apretado por Francisco, con 7/9 en triples y 37 de valoración, que mantuvo un mano a mano con Theo Maledon espectacular. Facu Campazzo falló los dos últimos tiros libres, el segundo a propósito para gastar los dos segundos que restaron.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carrefour lanza un 2x1 en un aceite de oliva virgen extra premium de Carbonell
  2. 2

    Las balizas obligatorias desde 2026, nuevo objetivo de los ladrones de coches de Granada
  3. 3 Este será el peor día de la invasión ártica en Granada: temperaturas bajo cero y posibles nevadas
  4. 4 La Guardia Civil alerta de una estafa detectada en Granada de falsos comerciales a domicilio
  5. 5 El restaurante de la Alpujarra que ofrece «vistas mágicas, buena comida y un ambiente único»
  6. 6 El pequeño pueblo de 40 habitantes de Granada que consigue tener su primer bar-tienda de alimentos
  7. 7 La Granada que plantó la semilla de la democracia
  8. 8

    Un dermatólogo alerta de los efectos del frío seco y la contaminación de Granada en la piel: «Ya empiezo a ver brotes»
  9. 9 Un herido tras la colisión de un coche y un camión en la A-92 en Santa Fe
  10. 10

    La historia del aficionado del Granada infiltrado en la mítica fiesta de Vallecas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Covirán soñó 37 minutos con la gesta de batir a un Madrid que gana al Zalgiris

El Covirán soñó 37 minutos con la gesta de batir a un Madrid que gana al Zalgiris