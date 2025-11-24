El Covirán sigue a un triunfo de la salvación

El Casademont vivió con mucho nerviosismo la visita de La Laguna Tenerife, Santi Yusta recibió una técnica determinante al final.

Víctor M. Romero Lunes, 24 de noviembre 2025, 10:42 Comenta Compartir

La octava jornada de la Liga Endesa no significó grandes cambios en la zona baja de la clasificación.

Al Covirán le salvó en esta ocasión ... que, tanto el San Pablo Burgos como el Casademont Zaragoza no sumaran, lo que dejó la misma situación en la lucha por la permanencia. Los granadinos continúan últimos por el 'average' y comparten el área de descenso con el Burgos, que también está con un solo triunfo.

La mejor noticia durante el domingo fue que La Laguna Tenerife se impuso por 76-84 al Zaragoza en el pabellón Príncipe Felipe, lo que deja la distancia por eludir el descenso igual, a una victoria de los maños, que cuentan con dos. Y, precisamente, esto hace que gane todavía más interés el próximo duelo del Covirán contra el Zaragoza en el Palacio. El Tenerife dominó el partido, aunque con rentas cortas, inferiores a los diez puntos. No obstante, la tensión que vive el Casademont, que cuenta con una gran plantilla y lo demostró ante Baskonia y Joventut, pero que sufre, le pasó factura, en especial el nerviosismo fue evidente en Bell-Haynes y Santi Yusta, con protestas a los árbitros que cerraron la contienda. Una técnica al alero internacional fue determinante, en un día donde Jaime Fernández se lució en las filas aurinegras.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión