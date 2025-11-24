Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Casademont vivió con mucho nerviosismo la visita de La Laguna Tenerife, Santi Yusta recibió una técnica determinante al final. Esther Casas (ACB Photo)
Resumen jornada ACB

El Covirán sigue a un triunfo de la salvación

El Burgos también perdió y le acompaña en zona de descenso mientras el Tenerife le hizo el favor de dejar al Zaragoza a una victoria de distancia

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Lunes, 24 de noviembre 2025, 10:42

Comenta

La octava jornada de la Liga Endesa no significó grandes cambios en la zona baja de la clasificación.

Al Covirán le salvó en esta ocasión ... que, tanto el San Pablo Burgos como el Casademont Zaragoza no sumaran, lo que dejó la misma situación en la lucha por la permanencia. Los granadinos continúan últimos por el 'average' y comparten el área de descenso con el Burgos, que también está con un solo triunfo.

