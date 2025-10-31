Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Matt Thomas, súper vigilado, se eleva para tirar un triple ante tres defensores del Baskonia. José Miguel Baldomero
Nueva salida en Liga Endesa

El Covirán requiere oxígeno en el Pazo de Lugo por obligación

Ramón Díaz insiste en que la defensa será clave y parar a los 'creadores' de juego del Breogán Mavra y Russell

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Viernes, 31 de octubre 2025, 23:56

Comenta

El Covirán busca oxígeno y rehabilitarse como la pasada temporada en el Pazo dos Deportes de Lugo. Allí le espera un Río Breogán muy físico ... y renovado, como casi todas las campañas. El equipo de Luis Casimiro goza de madurez y solidez tras la etapa de Veljko Mrsic. Lleva una victoria en su casillero y tres derrotas, pero la pasada jornada tuteó al Barcelona en el Palau y solo en los tres últimos minutos cedió ante el empuje azulgrana (100-85). Antes pudo con el Casademont en la capital mañana (84-88), aunque cayó en las dos primeras citas ligueras, en Lérida (87-68) y en casa frente al Valencia (90-113).

