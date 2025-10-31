El Covirán requiere oxígeno en el Pazo de Lugo por obligación

El Covirán busca oxígeno y rehabilitarse como la pasada temporada en el Pazo dos Deportes de Lugo. Allí le espera un Río Breogán muy físico ... y renovado, como casi todas las campañas. El equipo de Luis Casimiro goza de madurez y solidez tras la etapa de Veljko Mrsic. Lleva una victoria en su casillero y tres derrotas, pero la pasada jornada tuteó al Barcelona en el Palau y solo en los tres últimos minutos cedió ante el empuje azulgrana (100-85). Antes pudo con el Casademont en la capital mañana (84-88), aunque cayó en las dos primeras citas ligueras, en Lérida (87-68) y en casa frente al Valencia (90-113).

«Es uno de los equipos con más volumen y porcentaje de tiros de tres, un conjunto que anota muchos triples, con situaciones simples de juego castiga mucho el 2x2, especialmente porque tiene dos manejadores muy verticales, como son Russell y Mavra. Las cosas que, a priori, no hacen bien o las que la estadística señala, es que es el peor equipo en el rebote defensivo y que recibe muchos puntos en el juego en transición, así que en esos aspectos son en los que tenemos que intentar hacerles daño, procurar hacerlo muy bien en defensa y tratar de pararles», advierte Ramón Díaz.

Costa, elogiado

El entrenador del Covirán se detiene en varios jugadores, como son Costa, Kljajic, Hankins y Munnings. «Lluís ha estado aquí en anteriores etapas, pero todo el mundo dice que parece que nunca se ha ido. Su adaptación ha sido rapidísima, el otro día tuvimos un pequeño brochazo, nada más llegar tuvo impacto en ambos lados de la cancha. Conforme vayan pasando las semanas, cuando vaya conociendo más al grupo, va a ser uno de los jugadores importantes de este equipo. Así que tengo cero dudas en que, si no lo hemos visto ya, vamos a ver al Lluís Costa del pasado, y creo que incluso mejor. Veo en él un grado de madurez muy alto, de haberse traído cosas, quizá, de uno de los mejores jugadores que ha pasado por la ACB como es Marcelinho Huertas».

Kljajic y la defensa

Después el técnico se refiere a Jovan Kljajic. «Es que solo tiene una misión en este partido contra el Breogán y es defender al mejor jugador del otro equipo. Ojalá que termine con cero puntos y cero asistencias, pero que haya parado a los dos manejadores que tiene el rival, a Mavra y Russell. Si es capaz de hacer eso, hará un buen trabajo. No tiene que pensar en anotar, tiene que pensar en que vino aquí, al igual que Travis (Munnings), a ser los dos jugadores que nos dan todo en defensa, es lo que tienen que hacer. Si siguen pensando en ataque, no van a salir de la situación en la que están. En cuanto hagan el trabajo que de verdad tienen que hacer, y por el que se les firmó, empezarán a jugar sin ningún tipo de problema en ataque, y comenzaremos a ver mejores números, los que desde fuera miramos o queremos mirar».

Hankins, recuperable

Con respecto a Zach Hankins, Ramón Díaz reconoce que «es cierto que tiene que mejorar su juego. Hemos hablado con él, trabajado mucho esta semana desde el aspecto psicológico, motivándolo. Ha hecho un gran esfuerzo, hay que seguir machacándole hasta que consigamos ver al Zach que hemos visto que puede llegar a ser en la cancha. No nos vamos a rendir ni un segundo, porque sabemos que es un buen jugador, y que podemos recuperarlo sin ningún tipo de problema. Pero aquí solo vale trabajar muy duro y él lo asume».

Munnings, caso zanjado

Asimismo, hay palabras del técnico nazarí sobre el descontento de Travis Munnings, aunque la idea sea quitarle hierro al asunto. «Cuando publica que echa de menos jugar a baloncesto, se refiere a que echa de menos ser el jugador que él cree que tiene que ser en la cancha, nos lo dijo en una conversación. Estoy de acuerdo en que eso es cierto y que puede tener ese pensamiento. Quizás fue un error hacerlo público, porque puede dar lugar a un malentendido en el grupo. Pero Travis sabe, y hemos hablado con él, que no debió publicar eso, y que la única manera de volver a ser ese jugador que él echa de menos es entrenando y haciendo las cosas mejor. Y todo se arreglará, como le hemos comentado, para lo que le incorporamos a la plantilla, para defender a tope, así empezaremos a ver a ese jugador que quiere ser y que yo también deseo que sea».