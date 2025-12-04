Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Fundación CB Granada

El Covirán se refuerza con el pívot Amida Brimah

El ghanés jugó en el Valencia y procede del Estudiantes

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Jueves, 4 de diciembre 2025, 16:42

El Covirán reacciona rápido a las bajas de larga duración de Elias Valtonen y Jovan Kljajic, y al fichaje del francés Hamilton Howard se le ... ha sumado el del pívot Amida Brimah, que perteneció al Valencia Basket y en la actualidad se encuentra en España y podrá incorporarse con rapidez, al militar en el Movistar Estudiantes de la Primera FEB.

