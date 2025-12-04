El Covirán se refuerza con el pívot Amida Brimah
El ghanés jugó en el Valencia y procede del Estudiantes
Jueves, 4 de diciembre 2025, 16:42
El Covirán reacciona rápido a las bajas de larga duración de Elias Valtonen y Jovan Kljajic, y al fichaje del francés Hamilton Howard se le ... ha sumado el del pívot Amida Brimah, que perteneció al Valencia Basket y en la actualidad se encuentra en España y podrá incorporarse con rapidez, al militar en el Movistar Estudiantes de la Primera FEB.
Amida Abiola Peregrino Brimah (Acra, 11 de febrero de 1994) es un baloncestista ghanés que pertenece a la plantilla del Estudiantes de la Primera FEB. Con 2,14 metros de estatura, juega en la posición de pívot. En 2024 también defendió los colores del Baxi Manresa, por lo que conoce la Liga Endesa a la perfección.
