Un lance del partido entre el Covirán y el Valencia, aquí Lluís Costa encesta un triple ante Reuvers. José Miguel Baldomero
Covirán Granada 85-79 Valencia Basket

El Covirán hace posible lo imposible

Gesta de los granadinos para tumbar al líder de la Liga Endesa y creer por fin en su capacidad a través de la defensa

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Domingo, 9 de noviembre 2025, 19:12

Comenta

El Covirán ahora cree en sí mismo. Los granadinos hicieron la gesta de tumbar al Valencia, el colista superó al líder de la Liga Endesa ... con merecimiento y tras dominarle durante todo el partido, con una máxima renta de 16 puntos. El equipo de Ramón Díaz y el propio entrenador granadino se estrenan por fin en la ACB con el primer triunfo, a la sexta vino la vencida.

