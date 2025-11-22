El Covirán planta cara hasta el final

El Covirán, que sumó una nueva derrota (100-111) por la aparición de 'Supermario Hezonza', realizó un partido muy digno ante el Real Madrid. La ... formación de Ramón Díaz siempre dio la cara como suele hacer ante sus aficionados y se mantuvo en el marcador, en especial gracias a la mejoría que ha experimentado ya en los porcentajes de tiro, con un 50% en los triples y por encima del 60% en los de dos.

Eso sí, los blancos crearon la distancia a través de su autoritario dominio de la zona, con lo que el rebote le dio una gran ventaja para llevar la iniciativa, además de que también notó progresos en los lanzamientos en relación a anteriores citas, con Llull y Okeke bastante inspirados.

Tres faltas sacaron pronto a Valtonen de la cancha y tampoco Thomas destacó, con presencia notable de Kljajic en su misión. Bozic secundó en ataque a Lluís Costa y Hankins también apareció en el segundo cuarto. El Madrid se escapó en el tercer cuarto tras un triple de Kramer, ya por encima de los diez puntos. Pero el problema mayor estuvo bajo aro, donde Okeke se puso las botas. Empero, un parcial de 27-13 hizo soñar a los locales, al equilibrarse además el rebote. 79-78 al final del tercer cuarto.

El Covirán tuvo que medirse al Real Madrid para cerrar un ciclo de duros adversarios en el Palacio de los Deportes, con el poderoso rival blanco tras Valencia, Baskonia y Joventut.

Ramón Díaz dejó fuera de la convocatoria de nuevo al pívot Ivan Aurrecoechea, que sufrió un virus y no se vistió de corto en Fontajau. Esto permitió a Pere Tomàs volver a sentarse en el banquillo de los granadinos.

Por parte del Real Madrid, Sergio Scariolo contó con Okeke como extracomunitario, por lo que descartó a Len y Gaby Deck, también a su compatriota Facu Campazzo, todo un alivio no padecer al base internacional argentino, al que cuida el exseleccionador nacional tras haber jugado hace dos días frente al Zalgiris. El Real Madrid ganó a la revelación lituana pero por los pelos: 100-99. La sorpresa es el joven Almansa.

En Liga Endesa, en cambio, los merengues están más entonados, con una sola derrota, que llegó ante Baskonia, muy apretada, en la segunda jornada. Desde entonces encadenaron cinco victorias seguidas, para encaramarse en la cabeza junto al Valencia, para compartir el liderato con una derrota, que los taronjas encajaron precisamente en Granada.

En las filas de los visitantes, caras conocidas como el exalero alemán David Kramer, campeón del mundo pero descubrimiento del Covirán, y que maduró en la Laguna Tenerife. Scariolo dijo de él en la previa que pasa por una mala racha de tiro. El zorro 'azurro' quiso estimularle, está claro.

También figuran en el cuerpo de asistentes de los de Concha Espina, los fisioterapeutas David Urbano, que el entrenador italiano arrebató al Barça, y Manu Muñoz, hijo del célebre Juanjo, apodado 'mano de santo' por su capacidad para recuperar lesiones en las épocas del CB Granada y Oximesa. Dos granadinos en la élite deportiva gracias a su profesionalidad.

Hankins regresó al cinco inicial, con Costa, Thomas, Valtonen y Bozic. En cuanto al Real Madrid, Maledón con el timón, Kramer y Hezonza en las alas, más Hezonza y Okeke por dentro.

El Real Madrid, pronto por delante y con facilidad en el poste bajo, 2-8 con dos canastas por barba de Tavares y Okeke, que dejó a Hezonza emparejado con Valtonen en el perímetro.

Mucho acierto en ataque, el Madrid suma cada vez que llega, con Hezonza o Maledon, pero también el Covirán por la valentía de Bozic y Costa pese al gigante Edy Tavares. 9-14, en el ecuador del primer cuarto. El base barcelonés frena el intento de estirón madridista en el marcador, con triple de réplica al de Okeke. Y también responde a Maledon. 16-19.

Puntería en el tiro

Babatunde, Kljajic y Edu Durán, primeros cambios de Ramón Díaz. Tercer triple de Costa, está sembrado. Empate a 19 que rompe el increíble Llull. Costa resiste en pista ya frente a Andrés Feliz, Díaz pide tiempo para calmar tras rebote ofensivo de Hezonza al tiro fallado por Lyles. 21-26. Ya llega el testigo en la dirección, sale Rousselle, y Burjanadze completa la rotación del todo. Sergio Llull asume los galones del oficio en el final del primer cuarto y los triples de Kljajic palian al 29-31, inspirado el montenegrino.

El Covirán estuvo muy acertado en los lanzamientos, con 6/10 en triples y un 60%, pero también un 62,% de dos, aunque peor en el rebote, cinco por ocho del Madrid.

Llull, que discutió a Costa con diez puntos en cuatro minutos y medio, continúa en el segundo cuarto al frente de las operaciones ofensivas. Costa descansa con once puntos y tres triples de cuatro intentos. Aparece Almansa tras Garuba. Birlan un dos más uno a Rousselle, 30-33, gritos de ¡Manos arriba, esto es un atraco!!!

Defensa zonal de los nazaríes, pero el Madrid no cede el mando con rentas muy cortas. Vuelve Costa y Kljajic ve respuesta en Lyles, del 34-35 al 34-38. Hankins por fin se estrena con tres canastas seguidas. El Covirán no puede parar a los pivots blancos, pero Bozic le da la vuelta al 43-42 a 4.42 del descanso. Producto de la garra. El croata empató a 47 pero Tavares causa estragos bajo aro con el rebote. Triple de Okeke y nueva separación madridista, para el crono Díaz. 47-52. Tiempo de Scariolo con 48-54. Su torre de Cabo Verde consolida una ligera ventaja a vestuarios. Maledon culminó al 48-56, la máxima distancia blanca.

El Covirán realizó un buen primer tiempo, pero pagó caro el dominio blanco en la zona, con una producción mayor de los de Scariolo (9/9 ya en el cuarto inicial) en la pintura. El tiro exterior mantuvo a los nazaríes en el partido. Y eso que Matt Thomas jugó poco y hubo más presencia de Kljajic junto a los dos bases.

Parcial de 27-13

El Covirán salió al tercer cuarto con la idea de buscar a Thomas, pero fue Zach Hankins el que tomó el protagonismo, con Valtonen y Kramer de regreso al parqué. Tavares y Okeke, no obstante, torpedearon la línea de flotación nazarí, débil en la pintura. El triple de Kramer abrió hueco del todo: 52-65. A partir de ahí, el objetivo se redujo más a dejar un marcador suave que a pensar en la victoria, y eso que mágico Costa y 'killer' Thomas no quisieron rendirse y desenfundaron hasta que se les acabó la pólvora.

El Covirán se refugió en la zona de nuevo y salió a la contra, para un dos más uno de Kljajic, tiempo de Scariolo: 67-73 y posterior 68-73. Otra vez la afición tuvo fe en la gesta. Cuatro tiros libres consecutivos de Bozic y técnica a Scariolo por protestar: 74-75. Thomas empata. Y Bozic coloca por delante al Covirán: 77-75. Al final del tercer cuarto, 79-78, un parcial de 27-13.

Momento crítico con la señalización de las faltas y Maledon que lo hace fácil. La cuarta de Valtonen. 82-88. El Madrid vive de los tiros libres. Burjanadze apretó al 87-88 de triple, pero eliminado el finlandés, Hezonza tuvo la culpa. Garuba brotó y el Covirán se puso en manos de Thomas. Pero 'Supermario' volvió a fastidiar al equipo granadino como en el curso anterior.

Ficha técnica

Covirán Granada (29+19+31+21): Costa (17), Valtonen (6), Thomas (17), Bozic (15), Hankins (16) -cinco inicial-; Kljajic (14), Rousselle (3), Burjanadze (6), Olumuyiwa (6), Tomàs (-), Durán (0) y Munnings (-).

Real Madrid (31+25+22+33): Maledon (18), Kramer (5), Hezonja (20), Okeke (14), Tavares (12), -cinco inicial-, Llull (13), Feliz (2), Abalde (10), Procida (0), Lyles (9), Almansa (2) y Garuba (6).

Árbitros: Arnau Padrós, Joaquín García y Cristóbal Sánchez. Expulsaron a Valtonen por cinco faltas.

Incidencias: Partido correspondiente a la octava jornada de la Liga Endesa, disputada en el Palacio de los Deportes de Granada. 7.727 espectadores, cifra oficial, casi lleno. Hubo un homenaje a la atleta María Pérez.