Covirán y Morabanc Andorra se mantienen una semana más en puestos de descenso

Con apenas cinco jornadas disputadas, la Liga Endesa comienza a partirse en varios bloques, como suele ser habitual cada temporada. Así, con el Covirán Granada ... siendo el único equipo que aún no ha ganado, apenas tres le preceden en la clasificación con un triunfo, a tiro por tanto de los rojinegros: Morabanc Andorra, Bàsquet Girona y San Pablo Burgos. Los del Principado, que ocupan la zona de descenso con los rojinegros, volvieron a no tener opciones a domicilio, cediendo claramente en Gran Canaria (102-85). Escenario similar para los gerundenses, que aunque durante casi tres cuartos dieron la cara en Málaga, acabaron sucumbiendo ante el físico del Unicaja (95-71). Por último, la escuadra castellana poco pudo hacer frente al equipo del momento, un Valencia Basket intratable y que se queda como líder en solitario, sin saber aún a qué sabe una derrota (102-85).

Con dos victorias, y esa ventaja ya fraguada sobre el Covirán, marchan un total de seis equipos, entre ellos el Río Breogán, verdugo rojinegro el sábado. Ahí andan también Baxi Manresa y Surne Bilbao, tras el triunfo catalán en el duelo que emparejó a ambos en el Nou Congost (79-77). Mismo balance presentan, además del Gran Canaria, un Barça que volvió a zozobrar en casa (78-81 ante UCAM Murcia) y el Casademont Zaragoza, derrotado por el Real Madrid (83-95) pese al partidazo de Santi Yusta, MVP de la jornada tras aportar 30 puntos y 5 rebotes frente al equipo en el que se formó.

Finalmente, gozan de un balance positivo de victorias apenas ocho equipos, después de una jornada en la que el Baskonia completó su mejor jornada del curso, tras ganar dos partidos en Euroliga, infringiendo a La Laguna Tenerife su primera derrota (89-79). Además, el Joventut confirmó la solidez de su inicio de temporada con un solvente victoria (82-68) ante un Hiopos Lleida que sigue muy lejos de la zona de peligro.