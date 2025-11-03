Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Espectacular tapón de Akobundu-Ehiogu, del Baxi Manresa. ACB / J. Alberch
Fundación CB Granada

Covirán y Morabanc Andorra se mantienen una semana más en puestos de descenso

Los del Principado, junto a Bàsquet Girona y San Pablo Burgos, únicos equipos con un triunfo más que el rojinegro

Jose Manuel Puertas

Lunes, 3 de noviembre 2025, 12:21

Con apenas cinco jornadas disputadas, la Liga Endesa comienza a partirse en varios bloques, como suele ser habitual cada temporada. Así, con el Covirán Granada ... siendo el único equipo que aún no ha ganado, apenas tres le preceden en la clasificación con un triunfo, a tiro por tanto de los rojinegros: Morabanc Andorra, Bàsquet Girona y San Pablo Burgos. Los del Principado, que ocupan la zona de descenso con los rojinegros, volvieron a no tener opciones a domicilio, cediendo claramente en Gran Canaria (102-85). Escenario similar para los gerundenses, que aunque durante casi tres cuartos dieron la cara en Málaga, acabaron sucumbiendo ante el físico del Unicaja (95-71). Por último, la escuadra castellana poco pudo hacer frente al equipo del momento, un Valencia Basket intratable y que se queda como líder en solitario, sin saber aún a qué sabe una derrota (102-85).

