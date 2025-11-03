El Covirán, en el mercado con pocos recursos hasta la salida de Speight

El partido perdido por el Covirán en Lugo, y mucho más la forma de hacerlo, con un dantesco rendimiento antes del descanso, ha hecho saltar ... definitivamente las alarmas en el Covirán Granada. Nadie en el colista de la Liga Endesa parecía esperar un nivel tan bajo de los rojinegros en la visitar al Pazo de la ciudad amurallada, en un duelo indiscutiblemente marcado en rojo desde hace semanas en el calendario granadino.

En las oficinas del club no se es ajeno ya a que la plantilla actual necesitaría retoques para poder aumentar un nivel competitivo que, especialmente a domicilio, está siendo pobre. Por ello, el Covirán lleva ya días pendiente de posibles opciones que ofrezca el mercado, si bien lo cierto es que las posibilidades económicas del club son muy limitadas, según deslizan desde la entidad.

De ese modo, una vez movida la primera ficha con la incorporación de Lluís Costa, no es fácil esperar movimientos de calado a corto plazo, muy especialmente mientras el futuro de Micah Speight no se resuelva. El base de Oklahoma ha recibido un importante interés del Monbus Obradoiro, uno de los 'gallitos' de la Primera FEB, categoría en la que siempre ha demostrado ser un jugador dominante. Sin embargo, a día de hoy no hay acuerdo para su salida del Covirán. El club ofrece una indemnización a los agentes del jugador que, por el momento, no es aceptada por los estos, que aspiran a sacar más 'tajada' antes de encontrar nuevo destino al base.

Así las cosas, el equipo granadino tiene poca capacidad de movimiento en el mercado hoy en día. Una vez que se resuelva el 'affaire' Speight, o bien si se produjera otra baja en la plantilla, se generaría algo de margen salarial para poder afrontar otro movimiento. Pero de momento no es así y el club no parece propicio a aumentar más el grupo, ante el temor de que eso suponga una gran hipoteca futura. Complicada encrucijada, sin duda.