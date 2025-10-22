Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ramón Díaz y Micah Speight se cruzan en el partido contra el Baskonia. José Miguel Baldomero
Esfuerzo económico

El Covirán invierte poco más de dos millones de euros en jugadores

La masa salarial es similar a la de la temporada anterior, un 45% del presupuesto, pero el fichaje de Lluís Costa abre una brecha

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Miércoles, 22 de octubre 2025, 10:01

Comenta

Los aficionados se preguntan si la ligera subida del presupuesto del Covirán, cifrada en 300.000 euros por el presidente del club nazarí Óscar Fernández- ... Arenas, que elevan los recursos de 4.200.000 a 4.500.000 euros, repercuten de forma directa en la actual plantilla.

