El Covirán incorpora a Howard y Brimah en una operación relámpago y urgente

El Covirán reaccionó rápido a las bajas de larga duración de sus lesionados Elias Valtonen y Jovan Kljajic, y al fichaje del francés Hamilton Howard ... se le sumó casi de forma inmediata el del pívot Amida Brimah, que perteneció al Valencia Basket y en la actualidad se encuentra en España y podrá incorporarse con velocidad a la disciplina nazarí, al militar en el Movistar Estudiantes de la Primera FEB.

El Covirán cerró con celeridad el acuerdo con el alero francés William Howard, veterano de 32 años y experiencia en la Liga Endesa, que en el primer instante puso en duda la continuidad de Travis Munnings, debido que el alero titular y tres del equipo granadino, Elías Valtonen, está lesionado.

No obstante, la incorporación del galo, que puede jugar de tres pero también de cuatro y ejercer de ala-pívot, estaba justificada, más que por el bajo rendimiento actual del bahameño, por la gravedad de la lesión de Valtonen, que tendrá hasta que pasar por quirófano.

Howard llegó este jueves al aeropuerto de Granada, pasó el reconocimiento médico por la tarde y estará en el entrenamiento matinal del Palacio de los Deportes de este viernes, el último previo al encuentro contra el Casademont Zaragoza en la pista del Zaidín.

A la incorporación del exterior francés se le agregó, también a marchas forzadas, la del pívot ghanés del Estudiantes Amida Brimah. El interior completará la plantilla de nuevo hasta las trece fichas, dado que el róster del Covirán había perdido a Valtonen y al montenegrino Jovan Kljajic, que también tardará en sanar debido a un problema de isquiotibiales sufrido en las citas internacionales con su selección, clasificatorias para la Copa del Mundod de 2027 en Catar.

Hamilton Howard, que mide 2'05 y podría actuar también en la posición de cuatro, dada su versatilidad, acabó la pasada temporada en el Nanterre tras pasar por el Bàsquet Girona. También militó en las filas del Joventut en la temporada 2022-23. No obstante, en el Bàsquet Girona no le fue demasiado bien, siendo cortado tras dos meses de vínculo laboral con el club de Marc Gasol. Contratado a finales de octubre de 2024, rescindió el compromiso antes de que terminara el año.

Howard fue el jugador descartado por Moncho Fernández en su debut como entrenador del Girona, tras sufrir una derrota por 77-74 en la pista del Río Breogán. Era la quinta derrota consecutiva y la décima en doce jornadas para el Girona, entonces colista destacado de la Liga Endesa. El alero francés, por tanto, solo jugó cinco partidos con el equipo catalán, con unos números de 8,8 puntos, 2,8 rebotes, 1,6 asistencias y 8,6 créditos de valoración, en 16 minutos y medio de promedio por encuentro.

William Howard empezó en las filas del Limoges en Francia tras varios clubes galos de formación. A partir de ahí progresó hasta el Salt Lake City Stars, Río Grande Valley Vipers, de la G League, y Houston Rockets. De ahí pasó dos temporadas en el Asvel Villeurbanne, justo antes de probar en la ACB con el Joventut. Desde Badalona pasó al Le Mans, la corta etapa en el Girona y el Nanterre 92, de nuevo retornó al baloncesto de su país, de donde procede y acreditó 9,4 puntos, 5,3 rebotes, 1,4 asistencias, 1,3 recuperaciones y 0,1 tapones.

Brimah, otro 'center'

En cuanto al africano Brimah, también posee experiencia de las competiciones españolas y no será difícil su adaptación por ello. Amida Abiola Peregrino Brimah (Acra, 11 de febrero de 1994) es un poste ghanés que pertenece a la plantilla del Estudiantes de la Primera FEB. Con 2,14 metros de estatura, juega en la posición de pívot. En 2024 también defendió los colores del Baxi Manresa, por lo que conoce la Liga Endesa a la perfección.

Las lesiones de Valtonen y Kljajic sentaron como un jarro de agua fría en el seno de la plantilla granadina. Es la primera vez que convocados para las 'ventanas FIBA' se le lesionan al Covirán, con la mala suerte de que sucede en un partido clave, como es el de este sábado frente al Zaragoza. Además, son de gravedad. Como se temía, estarán los dos apartados del parqué durante meses.

El Coviran conoció este jueves el parte médico de las lesiones, tras las pruebas realizadas para afinar los diagnósticos. El finlandés padece una lesión en el hombro derecho, de la que será intervenido quirúrgicamente, mientras que el escolta de Montenegro queda fuera de combate por una rotura muscular en el isquiotibial de su pierna izquierda. Los encuentros disputados con sus selecciones suponen un palo muy duro para el equipo de Ramón Díaz, dado que se encontraban en un buen estado de forma. Y ahora parte de cero con dos adquisiones que les reemplazan.