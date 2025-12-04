Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Hamilton Howard se encuntra ya en Granada para debutar con el Covirán frente al Zaragoza. FCBG
Cambios en el Covirán

El Covirán incorpora a Howard y Brimah en una operación relámpago y urgente

El alero francés y el pívot ghanés vienen a paliar las bajas de larga duración de los lesionados Valtonen y Kljajic

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Jueves, 4 de diciembre 2025, 18:12

El Covirán reaccionó rápido a las bajas de larga duración de sus lesionados Elias Valtonen y Jovan Kljajic, y al fichaje del francés Hamilton Howard ... se le sumó casi de forma inmediata el del pívot Amida Brimah, que perteneció al Valencia Basket y en la actualidad se encuentra en España y podrá incorporarse con velocidad a la disciplina nazarí, al militar en el Movistar Estudiantes de la Primera FEB.

