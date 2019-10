LEB Oro El rotar se va a acabar Guille Rubio postea ante Badmus en el choque ante Marín. / Fermín Rodríguez Pablo Pin altera su plan de cambios frecuentes y en el tercer cuarto ante Marín sólo efectúa una sustitución en su quinteto en pista JUANJO MARTÍN Granada Lunes, 14 octubre 2019, 01:22

Desde hace varias temporadas, el Covirán se ha caracterizado por efectuar un reparto casi salomónico de los minutos en cancha de sus jugadores. Pablo Pin siempre ha tenido en su mente la idea de distribuir la carga física entre todos los miembros de su plantilla, con la intención de que todos estén involucrados y se esfuercen sin reservas en el tiempo que estén fuera del banquillo. Así ha ocurrido durante estos últimos años, si bien ese planteamiento se alteró sustancialmente en el tercer cuarto del duelo ante Marín (83-56).

Si se mira únicamente la estadística final, el tiempo de juego de cada integrante del equipo no llama especialmente la atención más allá de que Alo Marín no disputó un solo segundo. Entre los que sí entraron en acción, todos tuvieron su oportunidad casi por igual y rondaron la veintena de minutos, con la única excepción de Bortolussi, que rozó la treintena. No obstante, un análisis pormenorizado desvela que eso fue posible gracias a que el partido estaba sentenciado a falta del último acto, por lo que aquellos que habían jugado menos pudieron maquillar sus datos en cuanto a tiempo en pista. A tenor de lo visto este sábado en el Palacio de los Deportes, parece que el rotar se va a acabar.

El cuadro nazarí logró despegarse en el segundo período frente a los gallegos (40-25) gracias a la intensidad de su quinteto. Sin embargo, llegó el momento de las sustituciones y los rojinegros simplemente se apagaron. Los cambios no saltaron al parqué con la concentración necesaria y eso se tradujo en un parcial adverso de 4-12 que impidió a los granadinistas encarrilar la victoria antes del descanso. Fue necesario volver a remar después del intermedio para aumentar la ventaja en el electrónico, un objetivo que se consiguió bajo una fórmula infrecuente en el Covirán.

Pin eligió a Corts, Rodríguez, Kapelan, Bortolussi y Olmos para reanudar el encuentro y con ellos 'murió'. Lejos de mantener el esquema de 3-4 minutos a máxima intensidad y luego hacer cambios, el técnico granadino mantuvo a ese quinteto intocable durante casi ocho minutos de juego. A 2.01 del final del acto se produjo la única variación, con el relevo de Watson por Olmos. Los demás siguieron en pista todo el cuarto, por lo que se dio esa extraña casuística de que cuatro jugadores –los tres exteriores y Bortolussi– disputaron los diez minutos de ese período.

Cuestionado por este asunto en la rueda de prensa postpartido, el entrenador nazarí comentó que «las rotaciones tienen cosas buenas y malas. Lo negativo es que puede haber desconcentración y que te cueste un parcial. Como eso ya lo habíamos vivido en el segundo cuarto, hemos decidido dejar al que estuviera bien. Aquí la gente sabe que puede ser que excepcionalmente alguno se quede sin jugar, pero si eso nos va a llevar a no estar concentrados entonces no habrá rotaciones». Toda una declaración de intenciones para que los rojinegros aprieten y demuestren a Pin que se merecen estar en cancha por su esfuerzo, y no sólo por decreto.