El Covirán Granada retoma los entrenamientos sin Lluís Costa ni el resto de internacionales

Tras contar con el fin de semana libre por el parón de la ACB, el Covirán Granada retomó la actividad este lunes. El grupo preparó ... el choque del sábado ante Casademont Zaragoza a las órdenes de Ramón Díaz sin Lluís Costa ni el resto de los jugadores internacionales, aún fuera de la dinámica rojinegra al encontrarse en mitad de su regreso o en liza con sus respectivas selecciones.

Los jugadores disponibles de la sesión fueron los mismos que completaron la última semana de trabajo: los interiores Babatunde Olomuyiwa, Iván Aurrecoechea y Zach Hankins, el base Jonathan Rousselle, los escoltas Matt Thomas y Edu Durán, y los aleros Pere Tomàs y Travis Munnings. Este último se cayó finalmente de la convocatoria de Bahamas para la ventana FIBA por motivos que no han trascendido. El entrenamiento contó también con la participación de varios efectivos del filial.

En cuanto a los nazaríes convocados por sus combinados nacionales, está previsto que los primeros en regresar a Granada sean Lluís Costa, Jovan Kljajic y Beqa Burjanadze. Los tres disputaron su segundo partido internacional de la presente ventana el domingo, por lo que deberán reincorporarse a la dinámica del Covirán este martes. Un día después lo harán Luka Bozic y Elias Valtonen, con un partido pendiente cada uno para esta tarde. La Finlandia del alero recibe a Francia en el Espoo Metro Areena a las 17.30 horas. Por su parte, la Croacia del ala visita a Israel en el Xiaomi Arena de Riga a partir de las 20.00.