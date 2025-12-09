El Covirán Granada se repuso a rachas de hasta once derrotas seguidas

El Covirán afronta un momento clave de la temporada. El balance de 1/8 en contra le obligará a ganar al Morabanc Andorra, el próximo ... sábado, a partir de las 21 horas, en la 'Bombonera' del Principado, para no abrir un hueco mayor y en su perjuicio respecto a la permanencia. La historia del club nazarí en la máxima categoría le trae dos cursos anteriores casi idénticos, con un arranque bastante pobre en cuanto a victorias y que le complicó y condicionó el resto del campeonato.

Sin embargo, en el primer ejercicio, el del estreno en la Liga Endesa, los rojinegros disfrutaron del mejor inicio con diferencia. Lograron cinco triunfos en siete jornadas y se colocaron entre los primeros clasificados, para gozar así de un colchón de cara a la salvación. Empero, tuvieron que esperar a la última jornada para eludir el descenso.

Al presidente del Covirán, ÓscarFernández-Arenas, le planteamos que tener que ir a remolque es bastante fastidioso, entrenar y funcionar con presión en cada jornada, y competir con una mochila cargada de piedras, para intentar reaccionar e ir remontando. En los tres últimos partidos la mejoría fue evidente, pero se frenó con el Zaragoza.

El directivo prefiere empezar bien, pero recuerda que, en la primera campaña, hubo una racha de once partidos consecutivos sin ganar. «El primer año nosotros empezamos muy bien, pero luego llegaron los disparos desde las gradas, se nos lesionaron Cristiano Felicio y Luke Maye, y cogimos rachas de once partidos seguidos perdidos, si no recuerdo mal, y en algunos con derrotas bastante duras, de resultados abultados y desmoralizadores. Pero, bueno, yo creo que este club se caracteriza, en contra de lo que pueda pensar mucha gente en la calle, no en que se trata del rollo de una familia, de colegas y amigos, sino que la consigna general y la que aplicamos es que todos vamos remando al mismo ritmo y con el mismo fin. Por lo que, de todas maneras, empieces a tope o a medias, como vayas, no es tan decisivo. Lo importante es el desenlace, cómo terminamos, el final, porque sabemos que va a ser difícil, que estamos preparados y acostumbrados a esto, que tenemos que sufrir, entonces, si lo tenemos eso claro, y me consta que desde un principio tenemos los pies puestos en el suelo, no nos afecta. Creo que la línea es la de trabajar, y eso aquí en este club se cumple, no descansa ni el tato».

El dirigente está convencido de que «vamos a sobrevivir con Ramón (Díaz) y sin Pablo (Pin)». «Gracias a Dios, y se lo he dicho en plan cachondeo en alguna ocasión, menos mal que Pablo dijo que no seguía, porque lo único que le hubiese faltado era planificar dos equipos, tras la situación tan tensa que había vivido durante los tres años anteriores. 'Lo' de Pablo era un acierto en ese momento, y la ilusión que posee Ramón, otro».