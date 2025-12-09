Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La baja de Elias Valtonen, el 'tres' titular, trastocó mucho los planes de Ramón Díaz. José Miguel Baldomero

Esperanza

El Covirán Granada se repuso a rachas de hasta once derrotas seguidas

Óscar Fernández-Arenas recuerda que «el tener los pies en el suelo nos permite afrontar partidos como los que vienen sin tanta presión»

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Martes, 9 de diciembre 2025, 18:20

Comenta

El Covirán afronta un momento clave de la temporada. El balance de 1/8 en contra le obligará a ganar al Morabanc Andorra, el próximo ... sábado, a partir de las 21 horas, en la 'Bombonera' del Principado, para no abrir un hueco mayor y en su perjuicio respecto a la permanencia. La historia del club nazarí en la máxima categoría le trae dos cursos anteriores casi idénticos, con un arranque bastante pobre en cuanto a victorias y que le complicó y condicionó el resto del campeonato.

