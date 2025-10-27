Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Canasta de Juan Fernández en el triunfo del Girona. ACB PHOTO

Baloncesto

El Covirán Granada, 'farolillo rojo' al ser el único que no ha ganado aún

Los de Ramón Díaz afronta el próximo sábado un duelo en Lugo relevante para no meterse en apuros demasiado pronto

Jose Manuel Puertas

Granada

Lunes, 27 de octubre 2025, 12:57

Tras cuatro fechas ya consumidas en el calendario de la Liga Endesa, el Covirán Granada queda como el único equipo de la competición que no ... sabe lo que es ganar un encuentro. La victoria del Bàsquet Girona sobre el Dreamland Gran Canaria (85-81) deja a los de Ramón Díaz como colistas por detrás de un grupo de hasta seis equipos, en el que marchan tanto gerundenses como canarios.

