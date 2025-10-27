El Covirán Granada, 'farolillo rojo' al ser el único que no ha ganado aún

Tras cuatro fechas ya consumidas en el calendario de la Liga Endesa, el Covirán Granada queda como el único equipo de la competición que no ... sabe lo que es ganar un encuentro. La victoria del Bàsquet Girona sobre el Dreamland Gran Canaria (85-81) deja a los de Ramón Díaz como colistas por detrás de un grupo de hasta seis equipos, en el que marchan tanto gerundenses como canarios.

Con un triunfo están también el Morabanc Andorra, que volvió a dar una pobre imagen como visitante en Bilbao (81-71), el Baxi Manresa, derrotado por un Real Madrid al trantrán (87-75) y el San Pablo Burgos, claramente superado por un buen Casademont Zaragoza (89-102), liderado por la dupla formada por Santi Yusta y el uruguayo Joaquín Rodríguez (16 y 20 puntos, respectivamente). Por último, cierra los equipos que tienen un triunfo el próximo rival del Covirán, un Río Breogán que pagó los platos rotos de la mala imagen europea del Barça y cayó derrotado en el Palau Blaugrana (100-85). La visita del Covirán a Lugo el próximo sábado se presupone, pues, como un duelo importante para que los de Díaz no se metan en serios problemas demasiado pronto.

Hasta cinco equipos suman ya dos victorias incluyendo, además de los citados Surne Bilbao, Casademont Zaragoza y Barça, al Baskonia y el Unicaja, ambos derrotados el fin de semana. Los vitorianos cedieron en Murcia ante un UCAM muy físico (89-84, con 25 tantos de David De Julius) y los malagueños en la cancha del intratable La Laguna Tenerife (95-79). Seria factura además para lo de Ibon Navarro, que pierden por lesión a David Kravish durante unos cuatro meses tras sufrir una fractura de peroné. Por su parte, los aurinegros se quedan en lo más alto de la tabla, como únicos invictos, junto a un Valencia Basket en gran estado de forma que superó sin demasiados problemas a un Joventut que encajó su primera derrota (102-90).