Zach Hankins abandona el vestuario nazarí del Palacio de Deportes. acb Photo / Fermín Rodríguez

El Covirán Granada espera al pago del Maccabi para oficializar la marcha de Zach Hankins

El club asume la salida del norteamericano por una cantidad cercana a los 250.000 euros y le busca reemplazo, así como un 'dos' que valga de 'uno'

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Martes, 9 de diciembre 2025, 19:30

Zach Hankins se convertirá en la tercera baja del Covirán Granada en lo que va de temporada. Tras las pasadas rescisiones de Micah Speight por ... bajo rendimiento y de Iván Aurrecoechea por falta de oportunidades, el pívot norteamericano pondrá rumbo al Maccabi de Tel Aviv mediante una compensación económica cercana a los 250.000 euros, según adelantó el periodista israelí Arel Ginsber y pudo corroborar IDEAL.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

