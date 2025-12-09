El Covirán Granada espera al pago del Maccabi para oficializar la marcha de Zach Hankins

Zach Hankins se convertirá en la tercera baja del Covirán Granada en lo que va de temporada. Tras las pasadas rescisiones de Micah Speight por ... bajo rendimiento y de Iván Aurrecoechea por falta de oportunidades, el pívot norteamericano pondrá rumbo al Maccabi de Tel Aviv mediante una compensación económica cercana a los 250.000 euros, según adelantó el periodista israelí Arel Ginsber y pudo corroborar IDEAL.

De hecho, este diario pudo saber que la oficialidad del movimiento se llevará a cabo una vez el conjunto rojinegro reciba el pago de dicha cantidad por parte del club a lo largo de las próximas horas. Por su parte, Hankins no se entrenó con el resto del grupo este martes. El 'center' natural de Michigan aprovechó para despedirse de sus compañeros, así como de los miembros del cuerpo técnico y del resto de empleados del club, antes de poner rumbo hacia su nuevo destino.

El Covirán queda así con Babatunde Olumuyiwa y Amida Brimah como únicos 'cincos' disponibles en el primer equipo, este último llegado a la disciplina granadina la semana pasada procedente del Estudiantes. Ya entró en la convocatoria de Ramón Díaz en el partido frente a Casademont Zaragoza, aunque no disputó ni un solo minuto ante su ausencia de entrenamientos a las órdenes del técnico nazarí.