El Covirán Granada deja de ser colista de la ACB pese a perder

Como anécdota, el Covirán escaló posiciones en la tabla pese a consumar una nueva derrota en casa ante Casademont Zaragoza. El también tropiezo de San ... Pablo Burgos frente a UCAM Murcia por 88-110 fue suficiente para aupar a los rojinegros hasta la décimo séptima posición de la Liga Endesa, abandonando su condición de colista.

El abultado resultado cosechado por el equipo hasta entonces dirigido por Bruno Savignani condenó al cuadro burgalés, nuevo 'farolillo rojo' de la categoría con un saldo de -93 puntos anotados y encajados, 13 más que el dato del conjunto que entrena Ramón Díaz.

Su última caída por nueve contra el Zaragoza conllevó una mejora a nivel clasificatorio, aunque inútil todavía a efectos de permanencia salvo sorpresas de última hora como el no ascenso del Betis por cuestiones económicas este verano. Benefició al Covirán, que regresó al campeonato tras su descenso deportivo bajo la condición de penúltimo. Nunca se sabe.