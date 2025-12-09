Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El nazarí Babatunde pugna por el balón ante el visitante Dubljevic. acb Photo / Fermín Rodríguez

El Covirán Granada deja de ser colista de la ACB pese a perder

La derrota ante Casademont Zaragoza 'permite' a los rojinegros escalar posiciones en la tabla, aunque sin salir del descenso

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Martes, 9 de diciembre 2025, 14:26

Como anécdota, el Covirán escaló posiciones en la tabla pese a consumar una nueva derrota en casa ante Casademont Zaragoza. El también tropiezo de San ... Pablo Burgos frente a UCAM Murcia por 88-110 fue suficiente para aupar a los rojinegros hasta la décimo séptima posición de la Liga Endesa, abandonando su condición de colista.

