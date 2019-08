Fundación CB Granada anuncia incorporaciones al cuerpo técnico y médico del equipo Fermín Rodríguez Alberto Puertas sustituye a Juan Rafael Ruiz en el cuerpo técnico e Ismael Moya se incorpora como fisioterapeuta R.I. Granada Jueves, 29 agosto 2019, 14:29

Alberto Fernández 'Zamo', Arturo Ruiz y Alberto Puertas formarán, junto a Pablo Pin, el cuerpo técnico de la Fundación CB Granada. La principal novedad se encuentra en la incorporación de Puertas, que llega para cubrir la baja de Juan Rafael Ruiz por incompatibilidad de horarios, aunque continúa como responsable de las categorías inferiores.

Pablo Pin ocupará el banquillo rojinegro por octava temporada consecutiva. Por su parte, Alberto Fernández y Arturo Ruiz continuarán un año más como ayudantes del técnico granadino en el Coviran Granada.

Pablo Pin ha explicado que Alberto Fernández se encargará «de las labores de scouting, además de la importancia que tiene un entrenador ayudante en el día a día«. Por su parte, Arturo Ruiz «va a seguir siendo ayudante en cuestiones de análisis de vídeo y de preparación física« señala el entrenador. Con respecto a la incorporación de Alberto Puertas ha declarado que »es un entrenador que lleva bastante tiempo en el club. Desde el año pasado ha estado desarrollando una herramienta para tener análisis estadístico y creemos que nos puede ayudar. Tiene mucha ilusión».

El propio Antonio Puertas ha declarado estar «muy ilusionado por formar parte del cuerpo técnico» y ha explicado que «Pablo me comentó la posibilidad de estar aquí y no me lo pensé en ningún momento. Voy a encargarme de las estadísticas avanzadas, además de echarle una mano a Zamo, Pablo y Arturo».

Incorporación al cuerpo médico

Fermín Rodríguez, Alberto Cuello e Ismael Moya formarán el cuerpo médico de la Fundación CB Granada esta temporada. La principal novedad se encuentra en Ismael. El fisioterapeuta llega para cubrir la marcha de Kike Aranda, que deja el club rojinegro por incompatibilidad de horarios tras dos años. Rodríguez hará las veces de médico por octava temporada consecutiva, mientras que Cuello cumplirá su sexta campaña en la entidad nazarí como fisioterapeuta.

Ismael Moya ha señalado que para él «es un reto llegar a un club como la Fundación CB Granada y estar en una categoría tan importante a nivel nacional como la LEB Oro. Trabajaremos con la máxima ilusión posible«.

Pablo Pin se mostrado «satisfecho por poder contar con ellos. Son casi mi segunda familia». Pin ha resaltado que «somos un equipo con bastante carga de entrenamientos y necesitamos muchas manos«.