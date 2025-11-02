Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pase forzado de Jovan Kljajic entre dos defensores del Río Breogán. ACB Photo / Carlos Castro

Baloncesto

Un Covirán Granada ahogado sin espacios

La poca generación exterior, paliada con Costa, y la falta de un '4' tirador, dificultan sobremanera los ataques

Jose Manuel Puertas

Granada

Domingo, 2 de noviembre 2025, 11:44

Comenta

Más allá de por las dificultades que generó no saber hasta bien entrado julio en qué categoría jugaría el equipo, la confección de la actual ... plantilla del Covirán Granada asumió el pasado verano algunos riesgos que el tiempo se está encargando de convertir de problemas de notable importancia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

