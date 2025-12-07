Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Decepción en los jugadores granadinos, con Hankins y Brimah en primer plano. Fermín Rodríguez (ACB Photo)
El día después

El Covirán falla en un día clave y se siente obligado a la remodelación

Buscará un escolta mientras los fichajes exprés de Howard y Brimah pasan desapercibidos frente al Casademont Zaragoza

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Domingo, 7 de diciembre 2025, 15:53

Comenta

El Covirán sufrió un serio retroceso en sus aspiraciones con la derrota ante el Casademont Zaragoza. El equipo granadino se distancia en la clasificación y ... se queda anclado, junto al Recoletas Salud San Pablo Burgos, en las dos últimas plazas de descenso, como penúltimo, con una victoria y a dos de margen ya de la salvación, que la marcan precisamente los maños.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un herido tras chocar su coche contra un árbol en Camino de Ronda
  2. 2

    La resurrección del mercado de San Agustín
  3. 3 Fallece Clemente Arco, presidente de la asociación de vecinos de Casería de Montijo
  4. 4 El pueblo de Granada que exhibe un Belén formado con 200 figuras de Playmobil
  5. 5

    Isabel la Católica estrena casa en el Albaicín
  6. 6

    La plaga silenciosa del suicidio entre los jóvenes
  7. 7 El Covirán se bloquea
  8. 8 Los premios IDEALES reconocen a cinco talentos de la cultura de Granada
  9. 9

    Una jornada de decoración en el pueblo más navideño de la Costa
  10. 10

    «Agradezco cada día no haberme quitado la vida a los 14 años»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Covirán falla en un día clave y se siente obligado a la remodelación

El Covirán falla en un día clave y se siente obligado a la remodelación