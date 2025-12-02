El Covirán, a la espera de los últimos internacionales

El Covirán recupera a sus internacionales de cara al importante partido que tendrá el próximo sábado frente al Casademont Zaragoza. La mayoría de ellos lo ... han hecho durante los primeros días de la semana, pero el entrenador granadino Ramón Díaz tendrá que esperar a las últimas incorporaciones, como son los casos del finlandés Elias Valtonen y el croata Luka Bozic, que tuvieron este pasado lunes una segunda cita de la fase de clasificación para el Mundial de Catar en 2027.

Otros internacionales, como Lluís Costa, que debutó con la selección absoluta frente a Dinamarca y Georgia con éxito, su compañero y rival el domingo como es Beqa Burjanadze, o el escolta montenegrino Jovan Kljajic, terminaron antes la primera ventana FIBA de la temporada. En cambio, no tuvo compromiso con su combinado nacional el alero Travis Munnings, al que al final no le llegaron los billetes y por tanto no tuvo que medirse con su selección de Bahamas a la potente campeona del mundo: Canadá. El resultado fue duro para los caribeños; 75-111.

La vuelta en la cancha canadiense fue más llevadera: 94-88. Travis Munnings allí sí jugó en 2021, pero el 115-73 de entonces también fue demoledor. Munnings participó ese día en 27:31 minutos, para contabilizar cuatro puntos, cinco rebotes y cinco asistencias, más dos faltas cometidas y cuatro pérdidas, que provocaron un menos 21 para el equipo con él en la pista.

Thomas descansa

Ramón Díaz 'tiró' de los jugadores del filial que compite en la U22 y que están vinculados con el primer equipo, como son Khalifa Gaye, Ossi Cerdà, Lucas Medal y Álvaro Fernández para completar los entrenamientos. El Covirán entra ya en la recta final para preparar una cita contra el Casademont Zaragoza que se antoja fundamental para marcar la situación a corto y medio plazo en la Liga Endesa. El técnico granadino tampoco pudo disponer de su segundo entrenador Arturo Ruiz, que fue convocado, como Costa y el base granadino Álvaro Cárdenas, por Chus Mateo para su primera lista al frente del combinado nacional. Además, durante el fin de semana hubo un leve descanso para los jugadores que no tenían la obligación de jugar con sus selecciones. Y alguno de ellos aprovechó para marcharse, como fue el caso del estadounidense Matt Thomas.

Costa y Arturo Ruiz

La conclusión es muy positiva de la experiencia que han tenido tanto Lluís Costa como Arturo Ruiz, que ha relevado a Pablo Pin en el puesto de ayudante de la selección española, dado que el primer entrenador del Covirán anterior también fue llamado por Sergio Scariolo durante el pasado curso y en las concentraciones previas al Eurobasket.

De hecho, Álvaro Cárdenas, debutó en un amistoso contra Alemania y esta vez jugó y de forma destacada sus dos primeros partidos oficiales, como Costa, con el equipo absoluto. Cárdenas se convirtió en el timonel del equipo con mucha presencia en el parqué, como relevo del malagueño del Unicaja Alberto Díaz. Chus Mateo contó menos con Costa, que tuvo unos números más discretos pero contribuyó de forma clave en las victorias españoles.

Tal es así, que el partido en Dinamarca lo rompen en el tercer cuarto un quinteto español dirigido por el binomio nazarí, Cárdenas-Costa, que da una ventaja de doce puntos que ya se conserva hasta la bocina y que llegó a rondar la veintena de puntos. Frente a Georgia, Cárdenas intervino de forma más determinante, además de que el granadino no compartió tanto la cancha con el barcelonés y fue Costa el que le relevó en algunas fases del choque.

El trabajo de Costa, junto al de Almansa, logró reducir la desventaja (19-22, minuto 10), tras una renta de más nueve de Georgia (11-20, minuto 8). España, al final, firmó una victoria (90-61) aplastante y espectacular, con la única nota negativa de la grave lesión de rodilla de Osobor.

Las pruebas realizadas confirmaron que Great Osobor sufre «un esguince del ligamento lateral interno de su rodilla izquierda, rotura radial del cuerno anterior del menisco externo y rotura del ligamento cruzado anterior de esta misma articulación».

Méritos

Ramón Díaz explicó que la experiencia con la selección de Costa y Ruiz «es súper positiva. En primer lugar, y lo hago públicamente, estoy súper contento por todos, pero especialmente por Arturo (Ruiz). Los entrenadores ayudantes no tienen la visibilidad hacia afuera que se merecen y son personas que hacen un trabajo en el lado oscuro muy importante, no solo para el equipo, sino para el primer técnico. Que se le valore, que se le respete y que tenga el premio de la selección nacional es increíble. Así que súper feliz por él, se lo merece y estoy seguro que hace un trabajo espectacular y que todos van a estar súper contentos con él. Y nosotros orgullosos de verlo representando al Covirán en el equipo nacional».

Díaz agregó que «y el caso de Lluís (Costa) también es muy merecido. Yo creo que ya estuvo muy cerca de ser llamado cuando estuvo jugando aquí en la anterior etapa. No había jugado muchos minutos en Tenerife, y a lo mejor esto redujo las posibilidades de poder haber sido convocado. Y ahora que ha vuelto a jugar minutos y que ha vuelto a jugar al nivel que ya sabíamos que Lluís iba a dar, pues más que merecido. Ojalá que le vaya bien en próximas convocatorias como en esta. Él tenía muchas ganas de esta llamada, de tener esa oportunidad de poder representar al país en la competición internacional con la selección absoluta, así que espero que le vaya muy bien en el futuro y nosotros, contentos de verlo a él feliz».