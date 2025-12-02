Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Matt Thomas, que tuvo el fin de semana de descanso, tira en un partido de la Liga Endesa. José Miguel Baldomero
Al completo ante el Zaragoza

El Covirán, a la espera de los últimos internacionales

La llegada de Valtonen y Bozic se atrasa por los compromisos de sus selecciones y Munnings se quedó en Granada

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Martes, 2 de diciembre 2025, 23:27

Comenta

El Covirán recupera a sus internacionales de cara al importante partido que tendrá el próximo sábado frente al Casademont Zaragoza. La mayoría de ellos lo ... han hecho durante los primeros días de la semana, pero el entrenador granadino Ramón Díaz tendrá que esperar a las últimas incorporaciones, como son los casos del finlandés Elias Valtonen y el croata Luka Bozic, que tuvieron este pasado lunes una segunda cita de la fase de clasificación para el Mundial de Catar en 2027.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La nieve llega a Granada en menos de 24 horas: estos son los pueblos en los que nevará
  2. 2 Javier y Ventura, los dos jóvenes «ejemplares» fallecidos en Huétor Santillán
  3. 3 Un joven de 22 años salva la vida «milagrosamente» tras caer con su coche 30 metros desde un puente
  4. 4 «Ya he matado a dos y no me importa uno más»
  5. 5

    Un menor de edad estrella y vuelca un coche en Atarfe
  6. 6 Un guardia civil y una cabo de la base aérea de Armilla salvan a una persona de atragantarse
  7. 7 Huétor Santillán despide a los dos jóvenes fallecidos en un accidente de tráfico
  8. 8 Un preso amenaza y hiere a tres funcionarios en la prisión de Albolote
  9. 9

    Loli Cañavate dimite como número dos del PSOE provincial
  10. 10 Motril llora a Ignacio Peláez, cura obrero y fundador de Proyecto Hombre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Covirán, a la espera de los últimos internacionales

El Covirán, a la espera de los últimos internacionales