El Covirán espera toparse con un Baskonia agotado por la Euroliga

Víctor M. Romero Domingo, 19 de octubre 2025, 00:12

El Covirán espera encontrarse este domingo, desde las 18 horas, en el Palacio, con un Baskonia cansado por la doble jornada de Euroliga que afrontó, en la búsqueda por parte de los granadinos de la primera victoria de la temporada. Ramón Díaz dispone de la plantilla al completo, por lo que tendrá que realizar un descarte, que de nuevo apunta al capitán Pere Tomàs.

En cambio, Paolo Galbiati, el entrenador de los alaveses, ni siquiera tendrá que eliminar a uno de sus tres extra comunitarios. Ante el Madrid dejó fuera a Howard, pero esta vez tanto el 'killer' como el base Trent Forrest están lesionados, por lo que el 'bajito' Markis Nowell tomará el timón de la nave vitoriana en el parqué.

Además, el técnico italiano tampoco puede disponer de Rodions Kurucs, que junto a los otros dos manejadores de balón fueron baja frente al Partizán.

Forrest sufre una «lesión muscular en el isquiotibial de la pierna izquierda», y Markus Howard presenta una «lesión articular en uno de los dedos de la mano izquierda», según el parte médico del club. En cambio, Hamidou Diallo pudo recuperarse el viernes tras la torcedura de tobillo contra el París. Galbiati tendrá que tirar de nuevo del internacional italiano Matteo Spagnolo, como frente a los de Belgrado, así como incoporar al joven ex Hiopos Lleida Rafa Villar.

El Baskonia, por tanto, cuenta con tres bases pese a las lesiones, gracias a la profundidad de su plantilla. Además de Spagnolo hubo más 'brotes verdes' frente al Partizán, como el ala-pívot francés Clement Frisch.

No obstante, la euforia de la remontada en Liga Endesa sobre el Real Madrid se esfumó. El Baskonia pagó el esfuerzo físico y se desfondó en el tramo final de los dos choques de Europa, tanto en París como en el pabellón Fernando Buesa Arena frente al Partizán. Luwawu-Cabarrot, Diallo y Nowell se vislumbran como los tipos más peligrosos y a vigilar por el Covirán. Samanic y Sedekerskis, tras la reprimenda de su entrenador, empiezan a despertar y rendir mejor.

«En ninguno de los dos partidos he visto a ese equipo que vimos en algunos momentos de la pretemporada jugando un gran baloncesto», hizo autocrítica Ramón Díaz sobre el Covirán. El técnico anticipó que «una gran parte de la semana la enfocamos al trabajo de seguir afianzando los pilares, de muchas cosas que queremos ser en la cancha».

En torno al Baskonia, apuntó que «a nivel de 'scouting', sabemos que es un rival que, juegue quien juegue, va a intentar hacerlo con un ritmo muy alto, nos pueden dominar por el tema físico. Por eso hay que plantear cómo poder parar esas transiciones en ataque, cómo poder frenar su ritmo, y a partir de ahí ponerlos en problemas en media cancha. Ellos tienen tantos jugadores y una calidad tan alta, que tenemos que procurar que no se sientan cómodos, sobre todo en los espacios que ellos quieren. Vienen de jugar dos partidos, esperemos que ese cansancio físico también se note. Si queremos ganar, tenemos que salir desde el segundo uno a quererlo. Si especulamos y vamos a jugar al empate, no vamos a tener ni la capacidad ni la opción. Hay que salir a la pista de tú, y que eso nos dé la posibilidad, en la segunda parte, de poder competirles».

Díaz también estima como determinante el rebote. «Va a ser uno de los factores claves durante toda la temporada. Es otro aspecto que he tocado mucho desde la preparación, sé que empezamos sufriendo un poco más de la cuenta con él, pero supimos darle la vuelta rápido, y ahora somos uno de los equipos con más rebote ofensivo y de los menos castigados en estas dos jornadas. No quiero relajarme en ese sentido, es la primera piedra a poner en la construcción de nuestros ataques, si de verdad queremos llegar a jugar con ritmo».