LEB Oro El Covirán se esmera en corregir errores

El entrenador del equipo rojinegro considera que en la última jornada estuvieron condicionados por fallos absurdos que son evitables Pablo Pin trata de evitar que ocurra en Palma de Mallorca lo que sucedió en el partido con el Real Betis

GRANADA Jueves, 13 diciembre 2018, 01:25

El Covirán Granada quiere recuperar sensaciones después de la imagen que ofreció en la última jornada ante el Real Betis Energía Plus. Una serie de errores propios le lastraron para haber contado con más opciones de plantar cara a su rival. Fue algo de lo que se quejó Pablo Pin al término de ese partido disputado el pasado sábado y durante esta semana se han analizado con detenimiento esos fallos con el propósito de que no se vuelvan a repetir.

«Hubo momentos en que parecíamos los pardillos de la liga. Cometimos unos errores súper infantiles. Un rebote defensivo se lo pasamos al contrario y recibimos un dos más uno, nos cogieron también un rebote ofensivo en un tiro libre. Fueron errores tontos que un equipo como el Betis te lo castiga muchísimo. Nos hicieron puntos por errores nuestros tras pérdida. Fueron fallos que marcaron nuestro camino», llegó a señalar el técnico del conjunto rojinegro.

Desde el pasado lunes se comenzó a evaluar durante la sesión de vídeo que tuvo el equipo esos fallos para evitar que aparezcan de nuevo. También en la pista se ha acentuado el trabajo en ese sentido. Pablo Pin pretende que algo parecido no aparezca el próximo domingo en el partido frente al Iberojet Palma, para que así existan más opciones de alcanzar la victoria, que permita borrar las sensaciones que quedaron tras la derrota del otro día.

Tampoco todo fueron errores. Pese al mal partido que realizó el equipo granadino, fue capaz de superar al Real Betis Energía Plus en el rebote. Capturó veintiuno ofensivos, dato indicativo de la entrega que tuvo hasta el final para tratar de no dejarse llevar por el marcador en contra que le acompañaba. Enfrente tuvo a un gran rival ante el que pudo hacer algo más si no llega a tener tantas pérdidas.

En esta próxima jornada le toca enfrentarse al Iberojet Palma, un equipo que partió a priori en el grupo de los que debían luchar por estar en la parte alta para luchar por el ascenso. No ha respondido tan bien como se podía esperar, aunque en las últimas semanas ha enderezado su rendimiento y ha obtenido tres victorias en los últimos cuatro encuentros que ha disputado. No obstante, el Covirán ya ha ganado dos partidos fuera de casa esta temporada y a punto estuvo de sorprender hace pocas semanas al Levitec Huesca, que está entre los mejores equipos de la competición liguera.

El Iberojet Palma promedia cerca de 79 puntos por partido. Eso hace que el conjunto que entrena Pablo Pin deba mostrarse fuerte en defensa y eficaz en el rebote para poder oponer resistencia ante un rival que está en alza y que intenta recuperar el terreno perdido en jornadas anteriores. El Covirán Granada deberá mejorar además su porcentajes en los lanzamientos exteriores para que no le ocurra como en la jornada anterior.

El equipo granadino trabaja toda esta semana en el pabellón Veleta. No ha podido utilizar ningún día el Palacio de Deportes, reservado para el concierto que dará allí Miguel Ríos este viernes. El único jugador que no ha podido participar en los primeros días de entrenamiento es David Iriarte, que se encuentra con un fuerte resfriado, por lo que guarda reposo para tratar de recuperarse del todo. Al ser el partido el domingo llegará a tiempo para participar en esta próxima jornada.

Viaje adelantado

El viaje en avión hacia Palma de Mallorca no será finalmente el mismo domingo, como se había pensado en un principio en la planificación. Se ha visto por parte del club que era precipitado llegar al mediodía, cuando el partido está programado para las 18.30 horas. Por eso la expedición partirá el sábado a las 12.30 horas desde el aeropuerto de Granada y el regreso se producirá el lunes. Se ha estimado que de esa forma es más adecuado. Serán dos noches las que pasará el equipo fuera en esta ocasión.