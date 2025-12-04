El Covirán elige al alero francés William Howard

El Covirán trata de cerrar un acuerdo con el alero francés William Howard, veterano de 32 años y experiencia en la Liga Endesa, que pone ... en duda el rendimiento de Travis Munnings, ahora que el alero titular y tres del equipo granadino, Elías Valtonen, está lesionado.

Howard, que mide 2'05 y podría actuar también en la posición de cuatro, dada su versatilidad, acabó la pasada temporada en el Nanterre tras pasar por el Bàsquet Girona. También militó en las filas del Joventut en la temporada 2022-23.

No obstante, en el Bàsquet Girona no le fue demasiado bien, siendo cortado tras dos meses de vínculo laboral con el club de Marc Gasol. Contratado a finales de octubre de 2024, rescindió el compromiso antes de que terminara el año.

Howard fue el jugador descartado por Moncho Fernández en su debut como entrenador del Girona, tras sufrir una derrota por 77-74 en la pista del Río Breogán. Era la quinta derrota consecutiva y la décima en doce jornadas para el Girona, entonces colista destacado de la Liga Endesa. El alero francés, por tanto, solo jugó cinco partidos con el equipo catalán, con unos números de 8,8 puntos, 2,8 rebotes, 1,6 asistencias y 8,6 créditos de valoración, en 16 minutos y medio de promedio por encuentro.

William Howard empezó en las filas del Limoges en Francia tras varios clubes galos de formación. A partir de ahí progresó hasta el Salt Lake City Stars, Río Grande Valley Vipers, de la G League, y Houston Rockets. De ahí pasó dos temporadas en el Asvel Villeurbanne, justo antes de probar en la ACB con el Joventut. Desde Badalona pasó al Le Mans, la corta etapa en el Girona y el Nanterre 92, de nuevo retornó al baloncesto de su país, de donde procede y acreditó 9,4 puntos, 5,3 rebotes, 1,4 asistencias, 1,3 recuperaciones y 0,1 tapones.