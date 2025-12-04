Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Howard, en su etapa en Girona Ideal
Mercado

El Covirán elige al alero francés William Howard

Su incorporación pone en más dudas a Travis Munnings

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Jueves, 4 de diciembre 2025, 07:16

Comenta

El Covirán trata de cerrar un acuerdo con el alero francés William Howard, veterano de 32 años y experiencia en la Liga Endesa, que pone ... en duda el rendimiento de Travis Munnings, ahora que el alero titular y tres del equipo granadino, Elías Valtonen, está lesionado.

