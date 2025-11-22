El Covirán desea volver a ejercer de matagigantes ante su afición

El Covirán pretende mantener frente al Real Madrid el mismo espíritu que le permitió dar la campanada ante el Valencia Básket. Los granadinos han jugado ... sus mejores partidos en el Palacio, además de que en la última salida, la de Fontajau, también experimentaron una mejoría en el juego. Es lícito soñar con ganar al Madrid de Sergio Scariolo. La temporada anterior, los rojinegros tuvieron el triunfo al alcance, tras dominar durante 37 minutos, aunque en los tres últimos resolvieron Facu Campazzo y Hezonza.

Ramón Díaz espera que la preparación se refleje del todo en la pista. «Hemos trabajado sobre ello, para todo lo que se puede trabajar a nivel de entrenamiento, aunque no es lo mismo el estado de tensión, de la grada, de la presión que tienes cuando es un juego real. Intentamos que se pueda trasladar lo mejor de los entrenamientos». Y anticipa que «hemos intentado también buscar algunos sistemas muy concretos, para que cuando llegue ese momento en el que nos atrancamos, podamos, desde nuestro lado, el del cuerpo técnico, ayudar a los jugadores a encontrar soluciones lo más sencillas posibles. Después hay un factor c lave, que es que el jugador puede meter o no, ahí se castiga tanto como para no fastidiarlo encima emocionalmente».

El técnico nazarí abunda en que «espero que, igual que estamos dando grandes pasos en nuestro juego, porque creo que hemos crecido muchísimo, especialmente a nivel defensivo, superemos esos baches con fortaleza mental». Estima que «hablaba hace tres o cuatro semanas de intentar buscar esa solidez defensiva que el equipo ya empieza a tener, y muestra claramente en los partidos más recientes. Es lo que nos está haciendo ser competitivos. Hay que intentar seguir dando pasos».

El entrenador recuerda que «esta liga es una liga muy complicada, con muchísimo talento en todos los sentidos y nadie dijo que iba a ser fácil. Pero, si me preguntan si estoy contento con el trabajo del equipo, pues lo estoy, y muy contento. Porque cada día veo que jugamos mejor, veo a muchos jugadores dando esos pasitos que siempre les pedimos, observo los progresos».

Medirse a nivel personal a Sergio Scariolo también es un reto para Díaz como debutante en la Liga Endesa. «Es uno de los grandes maestros del baloncesto, no español, sino a nivel internacional. Lo ha ganado absolutamente todo. Implica un respeto y un orgullo el poder estar sentado en el banquillo de enfrente, y estar dentro de ese grupo de privilegiados que somos los que entrenamos a este nivel. Pero, al margen de Scariolo, lo único que quiero es ganar, competir, y vamos a intentar buscar esas pocas debilidades que el Real Madrid tiene, esas pocas carencias que está enseñando, así como intentar hurgar en la llaga, igual que lo intentamos hacer contra el Valencia, preparar una guerra psicológica, estratégica, con diferentes cositas tácticas que tenemos ahí, planificadas y especiales».

Lluís Costa comenta que «fuimos mejores que el Girona durante mucha parte del partido, tenemos la confianza de que estamos trabajando muy bien, somos un equipo que ha cambiado muchísimo, que está yendo en la dirección correcta. Cuando salimos de Lugo, nos sentimos muy mal, pero nos enfrentamos al Valencia en un momento duro de verdad, aunque no veíamos imposible ganar al líder. Y se hizo, se dio la posibilidad por creer en ello, en ganar estos partidos tan difíciles, y es como afrontamos el del Madrid, con la convicción real de que podemos ganar, que estamos listos para ver si podemos dar otra sorpresa aquí».

El base tiene claro que «hay que hacer muchas cosas y muy bien para competir contra estos equipos. El partido del Valencia es la radiografía de lo que hay que hacer y en eso estamos. Tienen una plantilla súper larga, pero el hecho de jugar cada 48 horas, es algo que nos tiene que beneficiar. Tenemos que salir aquí en casa a morder y hacerles notar que, si quieren ganar, tendrán que sudar sangre. Estas plantillas tan largas no notan tanto el cansancio pero, el estar teniéndote que concentrar cada 48 horas para un partido, es difícil; al final son humanos y les cuesta por mucha calidad que tengan».

Por último, Costa entiende que «el inicio marcará mucho el partido, a ver cómo salimos nosotros, para demostrarles que realmente les podemos batir, aunque no seamos los favoritos lógicamente».