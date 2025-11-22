Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ramón Díaz agarra de forma cariñosa a Arturo Ruiz, seleccionado por España, tras ganar al Valencia. José Miguel Baldomero
Reto de élite en el Palacio

El Covirán desea volver a ejercer de matagigantes ante su afición

Los granadinos afrontan el reto del Real Madrid sin presión y la fe del recuerdo del Valencia

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Sábado, 22 de noviembre 2025, 00:12

Comenta

El Covirán pretende mantener frente al Real Madrid el mismo espíritu que le permitió dar la campanada ante el Valencia Básket. Los granadinos han jugado ... sus mejores partidos en el Palacio, además de que en la última salida, la de Fontajau, también experimentaron una mejoría en el juego. Es lícito soñar con ganar al Madrid de Sergio Scariolo. La temporada anterior, los rojinegros tuvieron el triunfo al alcance, tras dominar durante 37 minutos, aunque en los tres últimos resolvieron Facu Campazzo y Hezonza.

