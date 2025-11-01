Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Una de las acciones del partido del Covirán en el Pazo dos Deportes de Lugo, aquí Kljajic bota ante Kurucs. Carlos Castro (ACB)
Río Breogán 95-74 Covirán Granada

El Covirán se desangra muy pronto

Costa saca de la zozobra a sus compañeros momentáneamente y tras ser vapuleados en un nefasto primer cuarto que sentencia

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Sábado, 1 de noviembre 2025, 22:51

Comenta

Un débil Covirán buscó su primera victoria de la temporada en la difícil pista del Pazo dos Deportes sin suerte ni opción ninguna (95-74), ... debido a una pésima salida en la que encajó un 28-4, donde le esperó un Río Breogán arrollador, fino en el tiro, y que también tenía marcado este partido en su casillero con una cruz roja, para sumar el segundo triunfo y poner tierra de por medio de cara al descenso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido grave un joven de 30 años tras recibir dos puñaladas en la Fuente de las Batallas
  2. 2 Herida una joven de 17 años por un ataque con arma blanca en Carretera de la Sierra
  3. 3 Huevazos y desvío de líneas de autobús durante la noche de Halloween en Granada
  4. 4 Cinco jóvenes asaltan a un conductor y le roban un coche de alta gama en Granada
  5. 5

    Detenido un hombre tras provocar altercados en un local de la calle Ganivet
  6. 6 El pueblo de Granada con 70 vecinos y cuatro millones de abejas
  7. 7

    La Audiencia prohíbe a un vecino de Granada acercarse a una jueza
  8. 8

    La capital recupera las naves centenarias del Ingenio de San Juan para uso cultural
  9. 9

    Vinicius y Hongla
  10. 10

    La gerente del Virgen de las Nieves, al borde del juicio oral por presunta prevaricación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Covirán se desangra muy pronto

El Covirán se desangra muy pronto