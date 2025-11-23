Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Zach Hankins se hace con el balón en dura pugna por la posesión con Garuba. Fermín Rodríguez (ACB Photo)
Análisis

El Covirán cree en su juego, sin que le sirva para salir de la cola en la ACB

El equipo granadino muestra orgullo y tino en el tiro con una defensa insuficiente ante Real Madrid tan concentrado

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Domingo, 23 de noviembre 2025, 23:45

El Covirán lleva tres jornadas con una mejoría sustancial en su juego. Un baloncesto que le valió obtener la primera victoria de la temporada, un ' ... campanazo', frente al entonces líder en solitario e invicto Valencia Basket. A partir de ahí, de una intensa defensa y una notable progresión en los porcentajes de tiro, los granadinos se han vuelto mucho más competitivos. Al punto de que dominaron al Girona Básquet en el pabellón de Fontajau, pero sufrieron una 'pájara' que les pasó factura, además de decisiones arbitrales que les impidieron separarse mucho en el marcador y que resultaron fatales en los dos últimos minutos, con empate en el electrónico.

