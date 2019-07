LEB Oro El Covirán cierra el cerco sobre Earl Watson Earl Watson (derecha) ante el Canoe. / Club Ourense Baloncesto El potente interior de 28 años, una de las sensaciones de la temporada en LEBOro, es el deseado para cerrar la pintura rojinegra JOSÉ MANUEL PUERTAS Granada Martes, 2 julio 2019, 02:20

Son días intensos para el Covirán Granada, en un mercado que se está moviendo muy rápido para algunas de sus piezas principales y en el que el Iberojet Palma se está llevando buena parte de los tesoros disponibles, merced a una poderosa apuesta económica que le sitúa ya como el principal favorito al salto de categoría el próximo curso.

Sin embargo, en las filas rojinegras la ambición no decae y el anhelo por lograr una plantilla de alto nivel sigue sobre la mesa. Y según puede confirmar IDEAL, los nazaríes, después de un prolijo rastreo del mercado, han puesto sus ojos en el pívot estadounidense del Río Ourense Termal Earl Watson para completar su rotación interior y reemplazar a Devin Wright en la zona granadina. Pese a que aún no se ha comunicado oficialmente, todo hace indicar desde hace días que Wright, con una importante oferta del Oviedo Baloncesto, no renovará, tal y como se desprendía de las propias palabras del entrenador y director deportivo Pablo Pin a este medio, aclarando que se buscaba «un perfil distinto» al del lucense.

Ahora el Covirán está decidido a cerrar el fichaje de Watson, una de las sensaciones del pasado curso en LEB Oro, donde tras llegar desde la modesta liga marroquí, el jugador nacido en Forth Place (Florida) ha sido un bastión interior para un Río Ourense capaz de colarse en la 'Final Four' por el ascenso, cayendo en la semifinal ante el Iberojet Palma, verdugo granadino en el 'playoff' previo.

El pívot cuenta con varias ofertas pero está cerca de decantarse por la opción rojinegra, si bien el contrato entre ambas partes aún no está firmado.

Potencia interior

Pese a no ser un jugador demasiado grande, desde sus 202 centímetros Watson es un portento físico y atlético. Dotado de una gran fuerza y dureza, es además un pívot muy móvil y con una relevante capacidad de salto, lo que permite ser un buen intimidador y tener igualmente un gran potencial para jugar por encima del aro a ambos lados de la cancha, algo que ha añorado el Covirán en el pasado ejercicio. También tiene una gran habilidad para acabar muchos de sus ataques en contundentes mates en el aro rival, por lo que, aunque es un jugador de equipo, es uno de esos perfiles que suele enganchar rápidamente a la grada. Al mismo tiempo, es capaz de enfrentarse a rivales más pequeños en situaciones de cambio en la defensa del bloqueo directo.

Formado en centros de prestigio en su país, como el 'Junior College' de Chipola y la Universidad de Rhode Island, su carrera internacional no ha sido sencilla. Su primera experiencia fue en el curso 2016-17 en el Kolossos de la primera división griega. A partir de ahí, se movió varios años por ligas menores, pasando por el Capitol uruguayo, el SMU Craiova rumano y el IRT Tánger. Fue precisamente en Marruecos donde Gonzalo García de Vitoria, técnico orensano, le reclutó y asumió el riesgo de darle relevancia en una liga muy superior a la magrebí. Y los hechos le dieron la razón.

Tanto es así que Watson ha sido pese a su perfil bajo una de las sorpresas de la LEB Oro. En 28 partidos de liga regular promedió 9'3 puntos, 5'2 rebotes y 0'9 tapones en 19 minutos, números incrementados en el 'playoff' y la 'Final Four', donde se fue hasta los 7'8 tantos, 9'3 rechaces y de nuevo casi un tapón en más de 24 minutos de juego. Así, si nada se tuerce y los deseos granadinos llegan a buen puerto, los aros del Palacio de los Deportes tendrán un problema el próximo curso con el fichaje de Earl Watson.