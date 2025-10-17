Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Zach Hankins dominó en la zona en el Congost pero a sus rebotes el Covirán no le sacó un gran provecho. José Miguel Baldomero
El Covirán aspira a un tercer plan de ataque

Los granadinos decepcionan de momento con las dos únicas fuentes de anotación de Thomas y Bozic y suman menos que en la pretemporada

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Viernes, 17 de octubre 2025, 00:22

El Covirán está lejos en ataque del equipo que Ramón Díaz quiere. El entrenador granadino desea imponer un estilo de juego muy ofensivo, al estilo ... de las franquicias de la NBA y con ejemplos como el Valencia y el Unicaja en la liga española, que se prodigan en la alta anotación y por la vía rápida. Pero, nada más lejos de la realidad.

