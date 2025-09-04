El Covirán arranca la pretemporada con un amistoso a puerta cerrada contra el UCAM en Murcia

El Covirán inicia la gira de partidos amistosos que le permitan rodarse de cara al estreno en la próxima Liga Endesa, que llegará en octubre, ... una vez termine el Eurobasket, contra el Joventut de Badalona, liderado por el incombustible Ricky Rubio, en el Palacio de los Deportes.

La planificación deportiva de los nazaríes contempla seis encuentros, aunque cuatro de ellos serán a puerta cerrada, por lo que los aficionados granadinos sólo podrá ver a su equipo en directo el día 13, con motivo de la Copa de Andalucía, donde se medirá al Unicaja, pero que será fuera, en el pabellón de Vistalegre de Córdoba, y en la presentación oficial del pabellón del Zaidín, con la devolución de la visita por parte de los murcianos, a final de mes, el día 28.

Entre ellos, las dos citas contra el UCAM Murcia y el Unicaja, habrá otros dos adversarios de alto nivel como son Dreanmland Gran Canaria y La Laguna Tenerife, el recién ascendido a la ACB San Pablo Burgos, que se supone que será el único rival directo, en teoría con la misma meta que los nazaríes, fijada en la permanencia en la élite, y el Cartagena, de Primera FEB, el más suave de todos ellos.

A Ramón Díaz se le interrogó sobre si consideraba 'suficiente' seis choques para probarse y buscar la forma, así como la entidad de los contrarios, con el Cartagena quizá un poco más flojo, pero la mayoría siendo equipos potentes de ACB. «Bueno, la verdad es que cuando empezamos a hacer la planificación para la ACB no teníamos muchísimo tiempo ni margen, entonces tuvimos la suerte de, primero, que nos aceptaran para esos partidos amistosos y, segundo, entiendo que nos movimos muy rápido para buscarlos. Estoy contento con los seis partidos programados, creo que son más que suficientes, son seis choques de calidad. Es cierto que a lo mejor el segundo es contra un rival de segunda división, de inferior categoría, pero aparece en una semana o un bloque donde tenemos tres partidos en once días, por lo que pienso que un partido donde a lo mejor la exigencia física a priori sería menor, en ese instante, está muy bien».

Díaz, más tarde, se centró en la primera cita. «Pienso que el UCAM Murcia va a ser un rival muy duro, aparte de que se caracteriza por ser un equipo muy físico. Entonces nos va a hacer que tengamos un desgaste físico muy alto. A partir de ahí tendremos que analizar vídeos para empezar a corregir detalles tácticos que apreciemos, sobre lo que ya hemos trabajado. Por eso espero y confío que contra el Cartagena podamos tener esos mejores 'looks', como dicen en Estados Unidos, sobre lo que iremos corrigiendo con la mentalidad adoptada a corto plazo». Ramón Díaz abundó en que «no es obsesiva la aspiración que tenemos ahora mismo, pero sí que tenemos un objetivo a corto plazo, que nos hemos trazado, y se centra en intentar pelear por la Copa de Andalucía, contra Unicaja, que será el fin de semana siguiente en Córdoba».

El técnico valora el actual momento de la pretemporada. «Estamos con la misma ilusión y con la misma motivación que llevo diciendo desde el primer día. La verdad es que estoy muy contento con el equipo que hemos confeccionado, también muy contento en cómo van las dinámicas del entrenamiento, así como por la respuesta, por como se están adaptando los jugadores a la filosofía que queremos implementar a la hora de jugar».