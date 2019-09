LEB Oro El Covirán alza el telón ante el 'gallito' Delteco El nazarí Pardina tiene ganas de empezar la temporada con una victoria ante su exequipo. / R. L. Perez El Covirán inicia un nuevo curso lleno de ilusión con un temible duelo en el Palacio de los Deportes ante uno de los grandes favoritos al ascenso JUANJO MARTÍN Granada Sábado, 28 septiembre 2019, 01:55

Llegó la hora de la verdad. La pretemporada ya finalizó y eso supone una buena noticia para el Covirán, que ha cerrado la preparación con un saldo negativo de victorias (2-3) y que ha dejado un tanto tibia a la afición. Aunque todo el mundo es consciente de que los resultados en verano no son relevantes, a nadie le gusta perder y la grada se ha quedado con ganas de más. Lo positivo es que esa misma sensación es la que posee la plantilla rojinegra, por lo que saltará esta tarde (20.30 horas) al parqué del Palacio de los Deportes con un firme deseo de saciar su apetito con la que sería su primera victoria del curso.

Ese hambre alcanza tal dimensión que no se mitiga ni por el hecho de saber que compartirán mesa y mantel con uno de los 'gallitos' de esta temporada en la LEB Oro. El Delteco ostenta la etiqueta de gran candidato al ascenso por haber sido uno de los que bajaron el pasado año de la ACB, así que automáticamente está obligado a dar el salto y recuperar la categoría perdida a la primera. Lo mismo le sucede al Breogán, compañero de los donostiarras en el descenso, aunque ambos tendrán un serio competidor en la figura del Palma. Los baleares han roto la hucha este verano y se han equiparado a los proyectos de los más recientes inquilinos de la Liga Endesa. La fuerte inversión efectuada por los mallorquines ha roto esa jerarquía natural que confería el favoritismo a Delteco y Leche Río, al igual que ocurrió el pasado ejercicio con Betis y Bilbao, quienes después hicieron buenos los pronósticos.

Esos tres clubes copan la mayoría de quinielas por el ascenso a la élite, que les ubican al menos un peldaño por encima del primer grupo de perseguidores, entre los que emerge el Covirán. El equipo de Pablo Pin ya rindió a un maravilloso nivel hace un año y ahora desea demostrar que lo suyo no fue flor de un día. Para ello ha mantenido la confianza en el bloque que le llevó al éxito en su debut en Oro y al que sólo le ha dado un par de pinceladas. Una en el juego interior (Watson) y otra en el perímetro (Kapelan) para impedir que los rojinegros se conviertan en previsibles a ojos de sus oponentes por jugar prácticamente igual que el curso anterior.

El técnico granadino ha admitido sin tapujos que muchos de los sistemas utilizados de momento son los mismos del año pasado, algo que su homólogo en el Delteco lo considera una virtud. Marcelo Nicola, el que fuera jugador de la Benetton, Baskonia o el Barça entre otros, asegura que el Covirán «juega de memoria, pues repiten diez de los doce jugadores, además del entrenador». Ese conocimiento de sí mismos es algo que le falta a los donostiarras, cuyo plantel ha sufrido una profunda remodelación tras bajar.

Una de las novedades en el cuadro de San Sebastián es el regreso de Xabi Oroz a sus filas, después de su estancia de tres meses en el Covirán. Pin está más que avisado para que el escolta no se cebe en el reencuentro con su exequipo, aunque la motivación por agradar en una pista conocida suele dar alas a los deportistas. Eso sí, Oroz parte con la condición de complemento en un Delteco con muchos quilates en todas sus posiciones. Por ese motivo, el club nazarí realiza un llamamiento a su hinchada para que les surta de aliento en este complicado debut liguero. «Necesitamos a la gente ya, no luego en los 'play offs'. Ya no somos los novatos y será más complicado. Esto hay que sacarlo entre todos», espetó Pin, quien pese a la dificultad está convencido de esbozar una sonrisa tras alzar el telón en esta temporada 19/20.