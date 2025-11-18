Costa, Cárdenas y Arturo Ruiz, con la selección

El base del Covirán Granada Lluís Costa y el base granadino Álvaro Cárdenas han sido seleccionados por Chus Mateo para disputar con la Selección española ... de baloncesto los partidos de la primera Ventana de clasificación para la Copa del Mundo 2027 que se disputará en Catar. En la primera lista ofrecida por el nuevo técnico de 'La Familia', también aparece un miembro del cuerpo técnico del conjunto rojinegro, Arturo Ruiz, que será uno de los asistentes de Mateo.

Chus Mateo, arropado por toda la Federación española de Baloncesto, capitaneada por su presidenta, Elisa Aguilar, y por el gobierno de Canarias, con Lope Domingo Alonso, vicepresidente del Cabildo, ofreció esa primera lista en Tenerife, lugar en el que España jugará el segundo partido de su calendario ante Georgia.

La lista ofrece muchas novedades con respecto a las últimas de Sergio Scariolo, un poco porque su autor es otro y un mucho por las numerosas bajas que hay por las asusencias obligadas de los jugadores de Euroliga y NBA que no estarán en los partidos. España se estrenará en las Ventanas de clasificación ante Dinamarca en Farum (jueves 27, 18.30) y ante Georgia en Tenerife (domingo 30, 19.45). Además en el grupo está también Ucrania.

La primera lista de Chus Mateo

Para los dos primeros partidos, Chus Mateo se llevará a los siguientes jugadores: Alberto Díaz (Unicaja), Álvaro Cárdenas (Peristeri, Grecia), Lluis Costa (Covirán Granada), Jaime Fernández (La Laguna Tenerife), Francis Alonso (Río Breogán), Pep Busquets (Bàsquet Girona), Santi Yusta (Casademont Zaragoza), Alex Reyes (BAXI Manresa), Oriol Paulí (Hiopos Lleida), Dani Díez (San Pablo Burgos), Miquel Salvó (Dreamland Gran Canaria), Izan Almansa (Real Madrid), Great Osobor (Basket Sciencie City Jena, Alemania) y Fran Guerra (La Laguna Tenerife). Además se llevará como invitados a Miguel González (Casademont Zaragoza) y a ⁠Miguel Allen (Joventut). la lista es de 14 jugadores y en cada uno de los dos partidos deberá descartar a dos de ellos.

De los 14 jugadores seleccionados por Chus Mateo, dos podrían vivir su estreno con la selección, se trata de Costa y Osobor. El base del Unicaja Alberto Díaz es el que más internacionalidades tiene, será el capitán, con 51, seguido por las 44 de Jaime Fernández y las 25 de Yusta, el nacional más en forma de la Liga Endesa. Por detrás quedan Guerra (14), Díez (14), Paulí (13), Salvó (11), Almansa (4), Busquets (3), Reyes (1) y Cárdenas (1). Precisamente el jugador del Peristeri es una de las grandes novedades de la lista. Aunque no se estrenará oficialmete con España sí puede hacerlo en partido oficial y premia su gran temporada en el baloncesto griego. También destacan las presencias de jugadores como Great Osobor o Izan Almansa, miembros de la generación llamada a protagonizar los próximos años de la selección a las órdenes de Mate en esta era que ahora empieza.