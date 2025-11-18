Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Costa, Cárdenas y Arturo Ruiz, con la selección. Ideal

El base del Covirán y el granadino, junto al técnico, en la lista de Chus Mateo para la ventana Fiba

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Martes, 18 de noviembre 2025, 15:15

El base del Covirán Granada Lluís Costa y el base granadino Álvaro Cárdenas han sido seleccionados por Chus Mateo para disputar con la Selección española ... de baloncesto los partidos de la primera Ventana de clasificación para la Copa del Mundo 2027 que se disputará en Catar. En la primera lista ofrecida por el nuevo técnico de 'La Familia', también aparece un miembro del cuerpo técnico del conjunto rojinegro, Arturo Ruiz, que será uno de los asistentes de Mateo.

