«Costa nos da un aire fresco que necesitábamos»,afirma Ramón Díaz
El entrenador del Covirán espera recuperar la identidad defensiva que opina que perdió un poco el equipo
Jueves, 23 de octubre 2025, 14:54
Ramón Díaz tuvo que referirse a la inesperada incorporación de Lluís Costa. «Estoy muy contento de tenerlo en la que es su casa, es un jugador muy importante de la etapa anterior del club, y también lo será de esta, no solo por lo que nos va a dar en la cancha sino también por lo que transmite, dentro y fuera, un generador, un hombre con experiencia, nos da un aire fresco que necesitábamos. Acaba de terminar su primer entrenamiento y como si nunca se hubiese ido, esto lo siente, y no va a requerir como otros jugadores tanto tiempo para adaptarse, conoce a todo el mundo y cómo funciona el Covirán, espero que se acople de inmediato y desde el primer día nos pueda ayudar a ser el equipo competitivo que estamos buscando ser».
Ramón Díaz adelantó que los catorce jugadores están disponibles y que tendrá que hacer dos descartes para el viaje a Lérida. «La realidad es que es difícil tener una plantilla de catorce, por lo que intentamos encontrar soluciones que se acoplen a nuestra realidad económica».
En cuanto al rol de Costa, el técnico granadino matizó que «quiero cambiar eso, porque es cierto que queremos jugar con mucho ritmo y tiro de tres, pero hemos perdido un poco el cómo podemos llegar a ello, y para eso tenemos que ser un equipo que defienda mejor, tácticamente no somos malos pero necesitamos ser más agresivos y sólidos, hay que mentalizarse en eso, más que en estar acertados o no, a partir de la defensa puedes competir y crecer, es recuperar la identidad defensiva».