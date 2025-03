El complejo reto pucelano de repetir gesta

José Manuel Puertas Granada Domingo, 4 de abril 2021, 01:11 Comenta Compartir

Cuando el coronavirus obligó a suspender la pasada temporada, el Carramimbre Valladolid era el líder ex aequo con el Gipuzkoa Basket. Una situación probablemente inesperada para los pucelanos, que no partían a priori entre los favoritos para el ascenso pero que con Hugo López -ex ayudante de Pablo Laso en el Real Madrid- lograron rendir a altísimo nivel para convertirse en la indiscutible revelación.

Llegaron a partir de ahí semanas tan inciertas como convulsas a orillas del Pisuerga, especialmente una vez que la temporada se dio definitivamente por terminada por parte de la FEB. El ex jugador Mike Hansen, presidente del club y encargado de reflotar el gen baloncestístico en Valladolid, fue tajante al asegurar que quemarían todas sus naves para certificar un ascenso que consideraba ganado en buena lid en la cancha. Hubo fuego cruzado con la ACB, que decretó que no tendría descensos y no puso las cosas fáciles a los candidatos a ocupar una plaza en ella. Incluso hubo discrepancias con el propio Gipuzkoa Basket, como si ambos tuvieran que demostrar cuál de los dos era el más meritorio en caso de que, como ocurrió finalmente, solo uno acabara entrando en la elite. Un objetivo para el que los vascos, como antiguo socio ACB, tenían más camino recorrido que los castellanos, que deberían acometer el clásico proceso de conversión en Sociedad Anónima Deportiva como requisito indispensable antes de hacer cualquier cábala de ascenso.

Con el paso de las semanas, y pese la irrupción en la escena del Real Valladolid de fútbol, la opción de que la ciudad volviera a una ACB que no veía desde que la abandonara el histórico Fórum en 2014 se fue desvaneciendo. Por mucho que el brasileño Ronaldo, presidente blanquivioleta, acabara accediendo a una vinculación que inicialmente no le enamoró, el dinero del fútbol no obró lo que habría sido un milagro en plena economía de pandemia. Le tocó al equipo reinventarse, manteniendo a Hugo López en el banco y a nombres propios como De la Fuente o Astilleros en la cancha. Incluso retornó a casa Nacho Martín, referente hasta emocional del baloncesto pucelano como hijo del fallecido Martín de Francisco, 'Morti', así como a otro viejo conocido del club, el escolta Greg Gant. Cambió el nombre por el de Clínica Sur-Aspasia Real Valladolid y López, seleccionador sueco, incorporó a Melwin Pantzar, canterano del Real Madrid, junto a valores conocidos en LEB como Reed Timmer y Joey Van Zegeren y melones por abrir como Antoine Mason. Una mezcla que, de momento, no ha dado los resultados esperados. Sin ir de tapado, el equipo pucelano parece un punto por debajo del curso previo.